News PlayN! Live

Ils sont 35 au départ, et ne seront plus qu'un à la fin : Boris, coutumier des Top 1 depuis qu'il s'est pris de passion pour le jeu, nous offrira-t-il une telle performance ? A l'occasion du dernier PlayN! LIVE que nous pourrons consacrer à ce jeu condamné par Nintendo à passer à la postérité le soir du 31 mars, on vous donne rendez-vous ce mardi 30 mars à 21h15 pour un PlayN! LIVE consacré à Super Mario 35.Pour retrouver Boris en direct sur notre chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant , et à activer les notifications depuis notre page YouTube pour être informé du lancement du LIVE !Et surtout, bonne chance à Boris pour cette dernière occasion de briller dans un jeu éphémère : à l'occasion des 35 ans de Super Mario Bros, Nintendo avait annoncé que Super Mario Bros 35 serait en effet un jeu temporaire. On avait un temps espéré que le jeu serait ensuite conservé pour les fans, mais Nintendo a rapidement confirmé que ce ne serait pas le cas.On se donne donc rendez-vous ce soir, mardi 30 mars 2021, à 21h15, pour un moment d'adieu à ce battle royale original qui tirera sa révérence dans quelques heures !