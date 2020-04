News Animal Crossing: New Horizons (Switch)

Toute l'équipe a le plaisir de vous proposer de se retrouver en LIVE sur YouTube à partir de 16h pour un nouveau PlayN! LIVE consacré à Animal Crossing: New Horizons, pour le Jour de la Fête des Oeufs.Le lecteur YouTube sera ajouté dans cette news dès que nous aurons son code d'intégration disponible, autour de 16h ! Les plus pressés peuvent déjà s'abonner à notre chaîne Youtube et activer les notifications pour ne pas manquer le début de la diffusion et sa douce musique d'ambiance.Le jour de la fête des oeufs, ce dimanche 12 avril, est l'occasion pour Albin le Lapin de revenir sur votre ile, sur la place centrale, pour vous proposer de participer aux toutes dernières étapes de la Fête des Oeufs, qui a démarré le 1e avril dernier.Pour en savoir plus sur cette dernière journée avant que votre île ne retrouve sa sérénité, n'hésitez pas à lire ce guide concocté par Valentin dès ce matin !On se retrouve avec grand plaisir sur YouTube à 16h, on aura un oeil sur le chat pour échanger avec vous.