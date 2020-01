En Californie, les avocats de Nintendo avaient un revendeur de consoles modifiées dans le collimateur depuis quelques mois : ce Californien modifiait les Nintendo Switch (et apparemment des NES Classic aussi) pour y faire tourner des jeux de façon illégale. La justice a donné raison à Nintendo, avec une injonction interdisant à Sergio Moreno de "modifier, vendre, louer ou distribuer des copies illégales de technologies Nintendo, logiciel ou sous propriété intellectuelle".Cette décision de justice va un peu plus loin, mais il ne semble pas que des dommages et intérêts aient été demandés par Nintendo à ce stade (on est loin des condamnations concernant des sites de ROMs dont nous avions parlé il y a quelques mois sur PN).Pour la petite histoire, Sergio Moreno s'était appuyé sur les recherches d'un groupe de pirates, Team-Xecuter, qui avait début 2018 déterminé comment pirater une Switch, permettant ainsi de charger des jeux sur une carte SD en contournant les systèmes de protection mis en place par le fabricant.Par ailleurs, Sergio Moreno avait aussi vendu des NES Classic modifiées, chargées de plus de 800 jeux NES : on était ainsi assez loin de la sélection réalisée avec soin par Nintendo, avec tout l'intérêt que cela pouvait représenter pour des clients potentiels...Nintendo multiplie les initiatives pour lutter contre le piratage, et évidemment ce n'est pas une pratique que l'on encourage car acheter son jeu est le seul moyen pour un éditeur de financer de futurs projets. On pourra toujours reprocher aux jeux d'être toujours trop chers, mais c'est à nous d'avoir une consommation responsable et de n'acheter que des jeux qui valent cet investissement : le temps que vous consacrerez ensuite au jeu vous permettra de calculer votre retour sur investissement.Source : Gamesindustry