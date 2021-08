News Pikmin (mobile)

Nintendo confirme une fenêtre de sortie pour l'application Pikmin

La technologie de Réalité Augmentée de Niantic nous a permis de faire l'expérience du monde comme si des Pikmin vivaient secrètement tout autour de nous. Avec l'ambition de rendre la marche amusante, notre mission est d'offrir aux gens une nouvelle expérience différente des jeux traditionnels. Nous espérons que les Pikmin et cette application deviendront les partenaires de votre vie.

Une bêta prometteuse... à Singapour

Des bonbons pour surfer sur la vague Pikmin

On n'avait pas encore pris le temps de parler de l'application mobile Pikmin en cours de développement chez Niantic pour Nintendo. C'est chose faire avec une actualité "trois en une" qui nous permet de revenir sur la fenêtre de sortie du jeu confirmée par Nintendo, sur des images de cette application encore bien mystérieuse, et la sortie au Japon de bonbons Pikmin.Après le succès fulgurant de Pokémon GO, Niantic et Nintendo collaborent à nouveau pour nous proposer, d'ici quelques mois, une nouvelle application mobile dans laquelle, cette fois, nous retrouverons les Pikmin : l'annonce avait été faite en mars 2021 , et les premières images du jeu avaient fait leur apparition quelques jours plus tard.Nintendo a profité de la publication de ses résultats trimestriels pour confirmer la fenêtre de sortie du jeu, qui sortira bien sur mobile d'ici la fin 2021 – même si le doute peut toujours être permis de savoir si Nintendo parle de la fin de l'année ou de la fin de l'année fiscale.Shigeru Miyamoto semble en tout cas ravi de voir les Pikmin prendre vie autour de nous, grâce à la technologie de réalité augmentée développée par le studio américain :Eh oui, il fallait habiter à Singapour pour avoir une chance, récemment, de découvrir l'application Pikmin, à l'occasion d'une courte et intense beta proposée aux joueurs du pays.Avec ces quelques images, parues sur Reddit très discrètement jusqu'à ce que les sites américains s'emparent des visuels, on a un peu du mal à comprendre le fonctionnement du jeu, mais on avoue avoir hâte de retrouver les Pikmin, même si leur destin sera de nous faire marcher !Voici ces quelques images :Au Japon, les Pikmin sont toujours aussi populaires, et Bandai a confié à sa division Bonbons le soin de créer une référence de bonbons Pikmin qui sera disponible dès le mois de septembre 2021. A chaque Pikmin sa couleur... et donc son parfum absolument chimique, vous vous en doutiez : Pikmin bleu saveur raisin, Pikmin rouge saveur pomme, Pikmin jaune saveur orange... et pour tous une feuille saveur muscat.Vous ne pensiez quand même pas qu'on allait oublier le Pikmin blanc ? Plus rare dans les paquets, le Pikmin blanc aura le goût de citron et de fraise... tout en étant aussi un peu acidulé pour symboliser sa capacité d'empoisonner.Voici quelques photos de ces bonbons qu'on ne devrait jamais trouver en Occident :Sources : My Nintendo News Siliconera et Nintendo Everything