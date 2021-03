News New Pokémon Snap (Switch)

Galerie images 25/03/2021









New Pokémon Snap : la région de Lentis se dévoile 25/03/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Les premières previews de New Pokémon Snap, très attendu par une poignée d’irréductibles qui espèrent un safari photo Pokémon sur console Nintendo depuis la période N64, ont été publiées par quelques confrères outre-Atlantique.Passées au crible des - décidément très attentifs - Pokéfans, les articles et vidéos de gameplay diffusées par Polygon et Kotaku ont donc levé un peu du flou qui entourait encore le jeu. Attention spoilers.Pour faire court, les journalistes soulignent un jeu très (trop ?) fidèle à son aîné mais relèvent un joli habillage, une direction artistique chatoyante. Mais le Darkrai se cachant dans les détails, un certain nombre d’interrogations autour du futur jeu Switch ont aussi trouvé réponse au fil des précisions distillées par les testeurs... Comme le fait que le joueur parcourra bel et bien une zone selon chemin prédéfini dont il sera impossible de s'écarter, le cœur du gameplay se trouvant dans la capture photographique. Déjà aperçues dans les trailers officiels , ces zones feront partie de la région de Lentis, un archipel d’îles au carrefour de différents phénomènes climatiques dont un biome tropical possédant une plage, laUn univers propice à la prolifération de bestioles de tous types et issus des 8 générations connues, cette nouvelle région n’introduisant aucune nouvelle espèce ni variante régionale. En revanche, les photographes pourront choisir d’explorer les zones de jour ou de nuit influant ainsi sur les Pokémon qu’ils pourront y croiser.Enfin, le jeu embarque une fonctionqui autorise l’édition des clichés, une fois ceux-ci notés par le professeur Miroir. Il sera notamment possible de recentrer les Pokémon, de recadrer les photos, d’en ajuster contraste ou brillance, de les décorer de cadres ou de filtres - les textes ne disent pas s’il sera possible d’ajouter des bajoues ou une voix de crécelle à un Pikachu sauvage - ce qui devrait assurer de beaux moments de partage sur les réseaux sociaux...Même si les testeurs ne sautent pas au plafond, ils semblent avoir passé un agréable moment sur le soft de Bandai-Namco. Pour faire la focale sur l’ensemble des possibilités offertes par New Pokémon Snap il faudra encore patienter jusqu'au 30 avril.Soucres : Polygon