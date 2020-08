Le patron de la Xbox, M. Phil Spencer en personne, a accepté de se déplacer lors du nouveau Animal Talking, un talk-show numérique à succès se déroulant sur l'île Animal Crossing : New Horizons de Gary Whitta, auteur de Star Wars Rogue One. Phil Spencer n'est pas le seul invité puisqu'il est accompagné par l'auteur-compositeur-interprète Lisa Loeb et l'acteur Dylan Sprouse (de Suite Life).



L'émission était diffusée en direct à 22 heures (heure de l'Est) sur la chaîne Twitch de Gary Whitta . Si vous ne pouviez pas la voir comme nous qui dormions à 4h du matin, pour cause de décalage horaire, pas de panique, l'épisode sera également disponible sur sa chaîne YouTube par la suite. Pour vous donner une idée de ce talk-show, voici le précédent avec Selena Gomez, chaque vidéo durant un peu plus de 2h.



Animal Talking - Selena Gomez, Cory Barlog, Laura Bailey, Ashley Johnson, Shannon Woodward! (S02E07) 13/08/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

On est évidemment très curieux de voir la patron des Xbox se faire un peu la main sur Animal Crossing new Horizons, on espère qu'il a été interrogé sur la sortie des Xbox Series X, le retard de Halo Infinite repoussé en 2021 et la guerre des prix/performance/service contre la PS5. Peut-être sera-t-il questionné sur les rumeurs autour d'une console Xbox Series S. Peu de chance en revanche de voir sortir du chapeau des annonces nouvelles qui pourraient concerner le monde de Nintendo, sinon on est persuadé que les sites américains s'en seraient déjà fait l'écho.