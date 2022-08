Petit Dej PN du mardi 9 août : Made in Abyss : Binary Star Falling into Darkness, report de Marvel's Midnight Suns et annonce de AEW : Fight Forever

Made in Abyss : Binary Star Falling into Darkness : bande-annonce générale

L'adaptation videoludique du manga et anime Made in Abyss : Binary Star Falling into Darkness arrive sur Nintendo Switch le 2 septembre 2022 en Amérique du Nord et en Europe, et dès le 1er septembre pour la Japon.

L’histoire se concentre autour d’une orpheline nommée Rico, vivant dans la ville de Orse, située dans la mer de Béoruska. La cité entoure un étrange et immense gouffre, communément appelé « l’Abysse ». L’Abysse recèle des artefacts et des vestiges d’une ancienne civilisation disparue, et est de fait un lieu prisé par les caverniers pour l’excavation de ces objets pouvant être vendus à l’étranger. Ces caverniers entreprennent de dangereuses expéditions à travers la brume du gouffre pour en trouver le plus possible. Cependant, plus une personne descend dans l’Abysse, plus la malédiction de celui-ci pèse sur sa santé, des symptômes de plus en plus graves se présentant lors de la remontée des différents niveaux. Peu d’aventuriers sont descendus dans les zones les plus basses et sont remontés pour narrer leur expérience. Alors que la jeune fille explore le gouffre, elle rencontre un robot qu'elle nomme Légu, qui ressemble à un garçon humain.

L'histoire commence par la rencontre de Riko et Reg dans le premier épisode de la première saison. Cela marque le début de leur grande aventure, et ensemble ils voyagent jusqu'au camp des chercheurs dans le second pallier de l'Abyssz. Découvrez la puissance impressionnante de la malédiction de l'abîme, ainsi que les étonnantes entités légendaires connues sous le nom de créatures primitives. Préparez-vous à entrevoir le monde de Rico et de ses amis.

En progressant vers des couches plus profondes, vous pourrez visiter des installations où réside un Sifflet Blanc (le plus haut rang), comme le Camp des Chercheurs dans le deuxième palier de l'Abysse, et la base de la ligne de front dans le cinquième palier de l'Abysse. Il y a aussi des quêtes qui impliquent les Sifflets Blancs actuels, Ozen et Bondold.

Ōzen est une des sifflets blancs légendaires, connue sous le nom d’Ōzen l’immobile le seigneur figé. Elle garde le poste d'observation situé en bas du deuxième palier et veille sur une relique appelée "le berceau". Elle faisait partie de l'expédition pour trouver la cloche silencieuse. Elle possède une force surhumaine et semble vieillir très peu. Elle est également la professeure de Lisa, la mère disparue de Rico. Son sifflet représente une sorte de tête de taureau.

Bondold est un sifflet blanc légendaire connu sous le nom de "Bondold le neuf", ou "le seigneur de l'aurore". Il vit à l'avant-poste Ido, au niveau de la mer de cadavre, frontière entre le cinquième et le sixième niveau, où il y mène des expérimentations sur la malédiction de l'Abysse. Grâce à la relique Zoaholic, Bondrewd contrôle un groupe de sifflets noirs, les "Mains en prière", qui sont capables de recevoir son esprit si son être physique venait à mourir. Son sifflet blanc représente deux mains squelettiques jointes en prière.

Une autre histoire se déroule plusieurs jours après le départ de Rico et Légu pour les Abysses. L'unique gouffre non conquis du monde, l'Abysse, est le théâtre de nombreuses aventures qui naissent... et disparaissent. Ceux qui apparaissent dans ces histoires sont hypnotisés par la puissance des Abysses et visent le fond du monde souterrain. L'histoire que nous allons vous raconter est celle d'un aventurier des cavernes sans nom dans les Abysses.



Le carnet, qui est porté par le personnage principal, enregistre une variété d'informations, y compris les personnes rencontrées, les reliques obtenues dans les Abysses et les créatures primitives rencontrées. Les créatures primitives peuvent être enregistrées dans le carnet en les observant à l'aide d'un monoculaire. Soyez prudent lorsque vous utilisez le monoculaire, car le champ de vision est limité, et il est donc nécessaire de s'approcher un peu pour les observer.





Caractéristiques principales

Nous pouvons découvrir dès à présent la nouvelle bande-annonce de Made in Abyss : Binary Star Falling into Darkness ci-dessous :





Made in Abyss: Binary Star Falling into Darkness Game Overview Trailer | NSW, PS4, Steam 08/09/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Le catch veut revenir en force sur la Switch sous l'impulsion de THQ Nordic

Même si le titre n'a pas encore de date de sortie précise, AEW : Fight Forever devrait pouvoir satisfaire les amateurs de catch sur plusieurs plateformes, dont la Nintendo Switch. Une tâche ardue car les précédents essais de ce sport n'ont pas toujours été convaincants sur la console hybride de Nintendo, entre bugs en pagaille et downgrades très impactant par rapport aux autres éditions comme nous avons pu le voir avec WWE 2K18. Mais il a pu se montrer parfois fun avec un style cartoon comme WWE 2K Battlegrounds





Aux commandes de ce nouveau projet, on retrouve les personnes du studio japonais Yukes, qui réalisent des jeux vidéo de catch depuis plus de 20 ans et notamment ont beaucoup travaillé sur la série WWE 2K (avant d'être remplacés sur les derniers épisodes par Visual Concepts). Ils ont appris des galères des précédents portages !





Les joueurs peuvent s'attendre à réaliser les mouvements de lutte les plus intenses, reproduisant ce que l'on voit lors des matchs de AEW. Le catch en ligne en coopération proposera des matchs en Tag Team, avec des manœuvres d'équipe qui peuvent être exécutées avec des commandes simples et, oui, avec la coopération, des mouvements offensifs en tandem.

Une longue liste des catcheurs les plus populaires de l'AEW, un mode carrière approfondi, un mode création de catcheur robuste, ainsi que des arènes typiques de l'AEW et de multiples types de matchs, devraient permettre à tous de s'amuser.

Pour le moment, THQ Nordic pose ses marques en nous prévenant du développement de ce produit mais n'a rien à nous montrer encore, hormis le logo. On attendra donc d'avoir quelque chose de plus croustillant à se mettre sous la dent dans les prochains mois mais nous devrions déjà apercevoir plus de choses lors d'un événement organisé par THQ Nordic le 12 août 2022. On sait néanmoins que le jeu sortira en version physique et dématérialisé au tarif conseillé de 59,99 €





AEW: Fight Forever | Announcement Teaser 08/09/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Quelques informations ont toutefois fuité : Matchs en solo ou en tag team, en battle royale ou avec des barbelés explosifs, le contenu semble assez riche avec un sélection de mini-jeux dont du home run derby aux étincelles. Si le gameplay semble résolument tourné vers l'arcade, on notera la présence du Casino Battle Royale et des matchs à morts Exploding Barbed Wire présents. C'est d'ailleurs par le biais d'une fiche Amazon qu'on en apprend le plus sur le jeu :



Développé par YUKE’s Co, Ltd., créateurs de nombreux jeux de lutte vendus à plusieurs millions d’unités, AEW: Fight Forever combine cette sensation de lutteur d’arcade nostalgique avec des finisseurs All Elite Wrestling innovants et des mouvements offensifs en tandem.

AEW: Fight Forever rassemble le meilleur des meilleurs de cette liste de talents en un seul jeu! La lutte en coopération en ligne passe complètement au niveau supérieur dans Fight Forever avec des matchs par équipe qui présentent des séquences de manœuvres d’équipe effectuées avec des commandes simples. Un mode carrière approfondi, une personnalisation des lutteurs, des arènes AEW emblématiques, plusieurs types de matchs et plus de types de matchs que vous ne pouvez en compter, y compris du bon vieux plaisir non autorisé, tout vous attend !





Il n'y a plus qu'à patienter !



La sortie de Marvel's Midnight Suns repoussée sur l'ensemble des plateformes.

C'est lors de la récente conférence sur la présentation des résultats de Take-Two - c'est-à-dire la société qui possède 2K, Rockstar, Private Division et maintenant Zynga, que le report de Marvel's Midnight Suns sur l'ensemble des plateformes a été annoncé. Exit 2022, bonjour 2023. Et encore, ce n'est pas si simple.





Pour la version PC et matériel Next-gen (PS5, XBox Series X/S), la sortie du jeu devrait intervenir au cours de l'année fiscale 2023 de 2K, soit entre le 1er octobre 2022 et le 30 septembre 2023. En revanche, pour les versions Switch, XBox One et PS4, elles sont classifiées TBA, donc sans date précise. Un publication a été postée pour informer le public de ce retard :



Cela tombe mal car le nouveau jeu de Firaxis, derrière les derniers titres de la saga culte XCOM ainsi que les Civilization, était très attendu en cette fin d'année 2022. Imaginez un peu : l'univers des super-héros Marvel dans un jeu d'action stratégique !





La décision a quelque peu surpris car le studio venait tout juste de communiquer autour du Captain Marvel. Mais il faut donc plus de temps pour les développeurs pour pouvoir intégrer le tout au mieux et on comprend aussi par cette décision que le plus gros du développement a privilégié les grosses machines pour en mettre plein les mirettes et qu'un gros travail d'optimisation doit désormais se faire pour les machines plus anciennes. Donc on termine le travail pour les machines puissantes et après on s'occupe du reste.



Captain Marvel Gameplay Showcase | Marvel's Midnight Suns 08/09/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

- Revivez le monde de l'Abysse dans ce RPG d'action en 3D avec une histoire originale supervisée par Akihito Tsukushi !- Les acteurs de la série animée reprennent leur rôle pour des scènes entièrement parlées !Si vous ne connaissez pas l'AEW, qui veut dire "All Elite Wrestling", c'est une fédération de catch américaine basée à Jacksonville en Floride. Elle a été fondée par l’entrepreneur et dirigeant de football américain Tony Khan. On est donc toujours dans le catch mais dans une fédération autre que la WWE, la plus connue chez nous. Les relations entre les deux fédérations ne sont pas toujours bonnes, la concurrence a pas mal fait le buzz dans l'actualité dédiée à ce sport.Il va falloir faire preuve de patience pour pouvoir jouer à Marvel's Midnight Suns, tout spécialement sur Switch, car un report global du jeu a été annoncé pour l'ensemble des plateformes et l'on sait déjà que la version Switch viendra après. Donc cette version pour la console Nintendo devrait débarquer en 2023 sans plus de précision.