Un film Live-Action de Pac-man est en préparation

C'est tout pour le moment, ce qui est logique car nous sommes au début du projet. Il faudra probablement attendre un certain temps avant de pouvoir jeter un coup d'œil à ce film, y compris pour découvrir si le design de PAC-MAN est en adéquation avec le personnage que l'on connait si bien. Qui fera la voix de Pac-Man ?





Un projet pas simple qui nous rappelle aussi un autre projet dont nous n'avons plus de nouvelles depuis un moment : Tetris. Espérons que ce Pac-Man ne partira pas dans tous les sens au niveau scénario, comme a pu le faire Sonic.





Le jeu a donné naissance à des produits dérivés, à plusieurs suites comme Ms. PAC-MAN, ainsi qu'à deux séries télévisées, dont une série ABC produite par Hanna-Barbera et une série Disney XD. Wayfarer, qui a récemment annoncé un investissement de 125 millions de dollars de la part de Sarowtiz pour développer sa production, est à l'origine du film Clouds de Disney+. Son programme à venir comprend le drame footballistique The Senior et la comédie dramatique Empire Waist.





PAC-MAN a fêté son 40e anniversaire en mai 2022 et on ne pensait pas à le voir revenir sur le grand écran. Bandai Namco et Wayfarer Studios viennent d'annoncer qu'ils s'associent pour sortir un film en live-action sur PAC-MAN, bien que les détails sur le projet soient rares.Ce que nous savons pour l'instant, c'est que le film est basé sur une idée originale de Chuck Williams (Sonic the Hedgehog) de Lightbeam Entertainment. Justin Baldoni, Manu Gargi et Andrew Calof produiront pour le compte de Wayfarer Studios, tandis que Williams et Tim Kwok produiront pour le compte de Lightbeam.