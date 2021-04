News My Nintendo

Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle semaine. On commence tout de suite.







My Nintendo sur le continent nord américain ajoute les premiers goodies autour de New Pokémon Snap.

My Nintendo ajoute une carte pop-up et un fond d'écran New Pokémon Snap pour les utilisateurs nord américains ayant un compte Nintendo. Ces deux récompenses coutent respectivement 30 et 50 points platine. Rien pour le moment pour l'Europe mais c'est à surveiller en cours de journée. En voici les visuels :





Un coup d'oeil sur Super Glitch Dash qui arrive cette semaine sur l'eShop





Échauffez-vous bien et retenez votre souffle, car la course de vortex ultime vous attend. Il s'appelle Super Glitch Dash pour une bonne raison : tout y est vraiment, vraiment super !





Immergez-vous dans des graphismes stupéfiants de dernière génération au rythme d'une expérience de jeu effrénée. Ressentez l'adrénaline et testez vos réflexes en évitant hachoirs, massues, lasers, pointes et broyeurs, tout en navigant à travers une course d'obstacles intense dans chaque niveau ! Sillonnez des circuits, retrouvez-vous la tête en bas et traversez de tout nouveaux environnements clos à une vitesse vertigineuse.

Un jeu de survie n'a jamais été aussi jouissif ! Si vous cherchez la course impossible, Super Glitch Dash est le jeu qu'il vous faut !



Caractéristiques



• Des contrôles simples – balayez l'écran pour vous déplacer !

• Des courses de vortex imprévisibles avec de multiples accélérations à la première personne

• Des graphismes à la pointe qui tirent le meilleur parti de votre appareil

• Une expérience de jeu effrénée au rythme d'une bande-son épique

• Réalisez la course parfaite et récupérez toutes les récompenses pour attester de vos exploits



Ce n'est pas le premier du genre, celui-ci semble soigner alors si vous êtes fans, guettez le sur l'eShop le 29 avril 2021, une offre de lancement à -30% est actuellement appliquée jusqu'au 28 avril 2021. Cela nous ramène le jeu à 7,69 au lieu de 10,99€.

World End Economica : Bande-annonce Sekai Games a partagé un trailer pour World End Economica : Complete, un roman visuel en trois parties pour Switch, qui vient d'arriver depuis le 22 avril 2021 sur l'eShop et se joue en solo.







Par l'auteur de Spice and Wolf, Isuna Hasekura, voici WORLD END ECONOMiCA. Dans un futur distant, les humains ont commencé à coloniser la lune. Un jeune homme nommé Haru poursuit son rêve le plus fou. Son rêve est d'aller là où aucun homme n'a été auparavant, et pour ce faire, il a besoin de capital, une quantité absurde de capital. Quel meilleur moyen pour obtenir ce montant de capital qu'en utilisant le marcher boursier? Il existe deux règles clés qui régissent le marché boursier.











- La première règle: Ne subis jamais de perte.

- La deuxième règle: N'oublie jamais la première.

Seuls ceux qui suivent ces règles sont en mesure d'obtenir une richesse substantielle. Enfin, les 3 épisodes de WORLD END ECONOMiCA sont rassemblés en un jeu, vous permettant de découvrir toute l'histoire !

Ce visual novel est à 24,99 € sur l'eShop et nécessitera 4672 Mo pour s'installer. Textes uniquement en anglais et japonais.

Ce visual novel est à 24,99 € sur l'eShop et nécessitera 4672 Mo pour s'installer. Textes uniquement en anglais et japonais.

