LG fait la pub de ses télévisions sur Animal Crossing

Vous avez envie de changer de téléviseur pour basculer dans le délicieux monde visuel de l'OLED ? Vous êtes fan d'Animal Crossing New Horizons ? Conjuguez donc vos deux centres d'intérêt en vous rendant sur l'ïle tout spécialement créée par la marque LG qui y fait sa publicité.





Rendez vous d'abord sur OLED Island, en tapant le code suivant DA-7677-3136-5978 : vous y trouverez les différentes fonctionnalités de la gamme TV OLED LG dans des zones dédiés, ainsi que participer à une chasse au trésor à travers l'île pour récupérer l'un des 40 paquets-cadeaux en forme de téléviseurs qui s'y trouvent cachés.

Sur LIT Island, accessible par le code DA-2218-2553-1949, c'est tout simplement différentes zones ludiques équipées de téléviseurs LG OLED qui s'y trouvent. Des prix spéciaux sont également cachés. Une manière originale de faire sa publicité en touchant un large public.

Éric Chahi, le créateur d’Another World, a été nommé Chevalier de l’Ordre National du Mérite

On l'avait évoqué il y a quelques jours lors de l'annonce du salon virtuel Rennais que Eric Chahi allait honoré de sa présence, mais notre monsieur Another World est désormais une personnalité reconnue (par ses paires depuis longtemps) par les institutions françaises. Désormais Chevalier de l'ordre national du mérite depuis le 7 ami 2021, Eric Chahi voit ainsi récompenser une carrière de tout premier ordre et cette nomination permet au jeu vidéo français de se faire reconnaître un peu plus.

Mesure sanitaire oblige, la cérémonie cette fois a eu lieu en petit comité à la Gaîté Lyrique à Paris, entouré de sa mère très fière et de son ami Jean-François Freitas, compositeur notamment des musiques...d'Another World. Des honneurs qui ne sont pas un bilan de carrière car Eric Chahi ne raccroche pas et compte bien mettre en application de nombreuses idées.

What a day! This morning I received the French Order of Merit from the government for my contribution to video game culture in the last 37 years. I hope to continue again for the next 20 years!

I'm very honored to received it from the renowned computer scientist Marie-Paule Cani. https://t.co/wfCJXN0RjN — Eric Chahi (@EricChahi) May 7, 2021





Knockout City annonce la Block Party, un essai gratuit de 10 jours du jeu complet dès sa sortie

Knockout City, le titre dédié au ballon prisonnier de Velan Studios et édité par Electronic Arts, organise une Block Party dans le jeu le 21 mai, un festival gratuit offrant 10 jours consécutifs de fête non-stop du 21 mai 5 h 00 PT/8 h 00 ET au 30 mai 5 h 00 PT/8 h 00 ET. L'occasion unique de pouvoir tester avec vos amis gratuitement pendant 10 jours le titre Knockout City dès sa sortie.

La Saison 1 de Knockout City débutera le 25 mai, mettant les Bandes au défi d’explorer de tout nouveaux lieux, de remplir les Contrats de bande de la Saison 1, de se bagarrer sur les nouvelles playlists, de progresser au classement du Championnat et bien plus encore. Le blog vous donne également un aperçu des grandes activités prévues pendant la Block Party.

À la sortie du jeu, les joueurs auront accès à la Fête de quartier gratuitement. S’ils décident de poursuivre l’aventure, ils pourront acheter le jeu pour 19,99 €, recevant ainsi du contenu bonus et des récompenses, dont une tenue, une coiffure, des lunettes, un planeur, une pose d’intro et un effet KO épiques, mais aussi trois Icônes joueur et 500 Holofrik.

Nous avions pu tester le jeu lors de se première démo et nous avions vraiment apprécié l'expérience, montrant bien que le titre avait du potentiel (un plaisir pas si loin d'une bonne partie de Splatoon). Un titre a largement surveillé !



Blast Brigade, un jeu d'action aventure en 2D à surveiller de très près

Fruit du travail de MY.GAMES et Allods Team Arcade, voici un projet particulièrement prometteur : Blast Brigade vs. the Evil Legion of Dr. Cread, un jeu d'action solo qui sortira cette année sur l'ensemble des plateformes et donc sur Switch. Clairement dans les pas des meilleurs titres des années 80 avec des plateformes et un petite côté métroidvania, Blast Brigade vous propulse dans une action non stop aux côtés de 4 héros dotés de leurs propres aptitudes. Pour surmonter les dangers, à vous d'alterner entre les différents personnages selon les besoins et d'améliorer votre armement.





Voici les informations de gameplay connus à ce jour dont notamment les présentations de nos 4 champions :







L'américain Jeff (J. Jefferson), qui fait entièrement confiance à son fidèle lance-grenades pour le sortir de toutes les mauvaises situations. Jeff est un héros américain typique, qui fonce toujours tête la première lorsque le Mal frappe à sa porte.

L'agent Alexandra "Shura" Voron du KGB soviétique, qui s'infiltre en territoire ennemi à l'aide de son lance-grappin et élimine ses cibles avec un fusil de précision. Reine de l'infiltration, Shura préfère rester dans l'ombre pour atteindre ses objectifs.

L'écossais Gavin Henry Gale, dit Galahad, est un espion du MI6 récemment capturé par le Dr. Cread. Il a été soumis à plusieurs horribles expériences par le Dr. Cread et utilise désormais ses implants cybernétiques pour vaincre ses ennemis.

Des chakrams sacrés de Vortex au grappin de Shura, les aptitudes des héros permettront d'approcher chaque situation de diverses manières.





Le Dr Cread est farouchement déterminé à déployer son armée de robots pour conquérir le monde. Seule une équipe de super-espions casse-cou peut se mettre en travers du chemin de ce génie du mal !





Mettez tout en œuvre pour éviter l’apocalypse dans Blast Brigade, une aventure-action 2D aux couleurs chatoyantes. Inspiré des films d’action des années 80, ce titre mêle et entremêle avec brio une exploration résolument metroidvaniaesque et le maelström de destruction propre aux jeux de tir/plateforme. Formez une équipe de personnages jouables charismatiques, améliorez vos guns, partez à la découverte des lieux magnifiques d’un paradis gangrené et empêchez un savant fou de détruire le monde!



Formez votre brigade



Formez une équipe de quatre super-espions et passez de l’un à l’autre à la volée pour utiliser leurs capacités uniques et progresser au sein du jeu. Leurs personnalités exceptionnelles ne manqueront pas de mettre en valeur leurs charmes… et les dangers qui ont la fâcheuse tendance de les suivre à la trace.



Atomisez des boss en tout genre

Préparez-vous à faire face des boss tout aussi divers que variés…qui ne se gêneront pas pour vous tester et vous appâter! Affrontez des monstres hybrides, des robots géants et des hordes de sbires maléfiques, tous créés dans le seul et unique but de vous faire mordre la poussière (selon l’opinion experte du Dr Cread).



Utilisez des bonus intelligemment



Exploitez judicieusement un système de bonus comme si votre vie en dépendait (parce que oui, votre vie en dépend). Au programme : un lance-grenade, un grappin, un téléporteur au chakram et bien d’autres outils seront à votre disposition. Pour tirer votre épingle du jeu, il faudra jouer des coudes, mais également faire surchauffer vos neurones!



Explorez un paradis



Partez à la découverte d’une île paradisiaque grouillant de monstruosités engendrées par les innombrables expériences contre nature du savant dégénéré. Qui a dit qu’on ne pouvait faire bronzette et profiter d’une vue pittoresque tout en repoussant des hordes d’ennemis sanguinaires?

Laissez-vous captiver par l’intrigue

Faites toute la lumière sur le complot du Dr Cread et découvrez ses plans machiavéliques visant à asservir le monde et à le robotiser. Formez une brigade, combinez les capacités de ses membres et envoyez ce malfrat derrière les barreaux…ou échouez misérablement et devenez de la chair à pâté pour robot. Oh, attendez, ça mange, les robots? Blast Brigade sera disponible au prix de 19,99 euros et sera classé PEGI 7. Blast Brigade s’inspire des films popcorn des années 80, mais aussi de plusieurs jeux de type run ‘n gun, en ajoutant un élément important d’exploration à la metroidvania.Formez votre brigadeAtomisez des boss en tout genreUtilisez des bonus intelligemmentExplorez un paradisLaissez-vous captiver par l’intrigueBlast Brigade sera disponible au prix de 19,99 euros et sera classé PEGI 7.

Retour sur le problème de lecture des cartouches de 3DS

On nous a fait la remarque de ne pas avoir traité ce problème dans nos colonnes alors que le Net a été en effervescence il y a une semaine. Des joueurs ont révélé que leurs cartouches de jeu Nintendo 3DS commençaient à ne plus fonctionner, ce qui pose évidemment problème pour leurs propriétaires comme pour les collectionneurs.





En cause, la technologie utilisée par Nintendo qui, pour ses cartouches 3DS et certaines DS, a opté pour une technologie FlashRom (durée de vie entre 10 et 15 ans) contre 30 à 50 ans pour la technologie MaskROM précédemment utilisée. Avec une durée de vie nettement moindre, et au regard de l'ancienneté de certains jeux, on comprend tout de suite que c'est une bombe à retardement.





Une claque pour les collectionneurs dont se moquent Zetsuboushitta sur Twitter, indiquant qu'il est stupide de dépenser des fortunes aujourd'hui dans des jeux DS et 3DS.





Le programme est injecté dans la puce en usine, de manière électrique (comme une carte SD, mais inscriptible qu’une seule fois). Les sauvegardes sur 3DS sont placées dans une section de la puce NAND de la console, chiffrées & protégées contre la modification.





D'autant qu'à ce problème s'ajoute des bootlegs, des faux jeux Nintendo DS et 3DS à s'y méprendre, des contrefaçons imitant les versions originales mais qui risquent de devenir obsolètes encore plus rapidement.





Le meilleur conseil donné est de jouer régulièrement à ses jeux pour activer l'électronique et la rafraichir. Cela ne réglera pas tous les problèmes mais au moins, vous aurez le temps de jouer à vos jeux avant qu'ils disparaissent. Il est trop tôt pour avoir du recul sur les cartouches Switch. En revanche, on l'a vu avec certaines DVD et Bluray, certains revêtements utilisés pour la fabrication de ces disques (des résines en particulier entre 2008 à 2011) ne tiennent pas bien dans le temps et certains disques pourtant exempts de tout défaut visuel se sont vu devenir illisibles malgré tout.





Pas de panique cependant, mais il faut être conscient que quoi qu'il arrive, tout objet physique a une durée de vie plus ou moins importante.







Vous allez lire sûrement que des cartouches de NINTENDO 3DS sont en train de lâcher.



Tout à fait possible & probable, car Nintendo a utilisé des cartouches à technologie FlashROM au lieu de MaskROM à partir de la NINTENDO DS. — 絶望 -- わっしょい!// Questing against dragons in 2D. (@Zetsuboushitta) May 4, 2021

[LE GRAND TEST : LES RÉSULTATS] cela a été plus long que prévu, mais voici les résultats de mon test massif de jeux #Nintendo #3DS et #NintendoDS afin de vérifier si certains ont été endommagés par le temps qui passe. Thread a dérouler. (1/10) pic.twitter.com/JRtriekfol — Joueur énervé (@Joueur_enerve) May 5, 2021

Comme je le disais hier, sur les un peu plus de 6000 dumps effectués en 15 ans, j'ai eu 8% d'erreurs de ce type (cartouches impossibles à dumper ou avec des erreurs reproductibles sur un autre système de dump/autre méthode).



Dont environ 25% de ces pertes les 3 dernières années. — 絶望 -- わっしょい!// Questing against dragons in 2D. (@Zetsuboushitta) May 6, 2021

Hommage : Susumu Kazuhara, trompettiste sur Laputa et Totoro s'est éteint à l'âge de 74 ans

Il nous a quitté ce lundi dernier à l'âge de 74 ans. Susumu Kazuhara avait marqué son empreinte par son jeu de trompette dans de nombreux animes, comme Le Château dans le Ciel et Mon voisin Totoro entre autres.



Le site Anime New Networks apporte les précisions suivantes :





Kazuhara est né dans la préfecture d'Okayama le 13 septembre 1946, et il a été élève à l'Université de Musique de Kunitachi. Il a arrêté ses études pour jouer en free-lance dans quatre groupes, avec notamment Tatsuya Takahashi et Tokyo Union. Au cours de sa longue carrière, il a souvent été crédité sous le pseudonyme de Shin Kazuhara. Ces dernières années, il a travaillé comme professeur. Il a interprété le solo de trompette (joué à l'écran par Pazu) dans la chanson Hato to Shônen, que l'on entend dans le film Laputa – Le Château dans le Ciel de Hayao Miyazaki.



Il a également joué dans d'autres œuvres du Studio Ghibli, sous la direction du compositeur Joe Hisaishi, notamment dans Mon voisin Totoro, Kiki la petite sorcière et Porco Rosso. Il a travaillé sur tous les titres de la franchise Lupin III, le thème We Are! de One Piece, le solo Sassô-taru Char de Mobile Suit Gundam ; la chanson Samba de Loves You de Sound! Euphonium The Movie – Our Promise: A Brand New Day, ainsi que sur le drama Hissatsu Shiokinin. Il a notamment joué avec les artistes Yumi Matsutoya, Anri, SMAP et SPEED. Son interprétation de la chanson Friday Night Fantasy est devenu un incontournable pour les spectateurs Japonais de l'émission Kinyô Road Show, puisqu'elle était jouée juste avant le film de la semaine entre 1985 et 1997. Love For Sale (MJO with Susumu Kazuhara in 2001) 15/05/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Chapeau bas à l'artiste et condoléances à ses proches.





Voilà notre Petit Dej PN s'achève sur cette note triste (mais il suffit d'écouter à nouveau les musiques de cet artiste pour retrouver le sourire). Show Must Go On. Bon samedi !



Voilà notre Petit Dej PN s'achève sur cette note triste (mais il suffit d'écouter à nouveau les musiques de cet artiste pour retrouver le sourire). Show Must Go On. Bon samedi !

Bonjour à tous, voici notre petit Dej de ce samedi matin, pour commencer la journée bon pied bon œil. Bon week-end à tous !