On commence par la star de 2020, Animal Crossing: New Horizons, en compagnie de Kit et Krysta qui organisent un défilé de mode hivernal lors de leur dernier Nintendo Minute.



Scott Pilgrim fait un carton

Passons maintenant à Scott Pilgrim, dont les réservations de la version physique sur le site de Limited Run Games, dans sa déclinaison Switch, ont connu un démarrage foudroyant : 25 000 exemplaires commandés en l'espace de 3h. C'est en l'état la plus grosse sortie de Limited Run Games de tous les temps. Vous avez jusqu'au 28 février 2021 pour effectuer votre précommande.

In less than 3 hours we sold 25,000 copies of Scott Pilgrim on Switch!



Durant la promotion de la sortie du jeu, Bryan Lee O'Malley - créateur de l'ensemble de la franchise - a révélé un petit secret, l'existence d'un DLC supplémentaire, initialement prévu il y a plus de dix ans, annulé pour cause de "réductions budgétaires". Ainsi, il était question de créer un niveau dans Montréal où les personnages de Envy Adams, Todd Ingram et Lynette Guycott auraient été jouables.





Scott Pilgrim vs. The World : The Game - Complete Edition semble aussi très bien fonctionner sur l'eShop depuis sa sortie vendredi. On vous renvoie sur le test du jeu mené tambour battant par notre camarade Ryoga, un test qui montre que même si la nostalgie fonctionne bien, tout est loin d'être parfait au niveau du gameplay.





Petit comparatif vidéo de Little Nightmares II PS4/Switch

Résolution plus faible mais l'avantage de pouvoir y jouer en version nomade, voici un petit comparatif en image des versions des deux plateformes. Rappelons que le titre sera disponible le 11 février 2021.



On termine ce petit Dej par les derniers leaks entourant le projet mobile et Switch de Pokémon Unite. Des images de personnalisations en provenance des tests de la Bêta fermée. Une action soutenue pour des parties assez courtes, dont on espère pouvoir régler la durée. Cette vidéo ne doit être prise que comme indication, certains aspects graphiques peuvent encore évoluer.





