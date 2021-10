Pensez à protéger l'écran de votre Switch OLED

A peine arrivée, et la Switch OLED poursuit son lancement avec toujours quelques casseroles. On a crié assez vite aux risques de marquage de l'écran à cause de sa technologie OLED, maintenant c'est la résistance de la surface de son écran qui est mise en cause. Ainsi la chaine YouTube JerryRigEverything (via VGC) a effectué quelques essais pour mettre à l'épreuve l'écran de la toute belle Switch OLED afin de tester sa résistance face aux rayures. Et la note finale est mauvaise, avec un petit 2/10, soit une résistance comparable à un simple plastique alors que Nintendo parle d'un écran en verre.







Pour comprendre l'étonnement du testeur, rappelons les valeurs classiques de l'échelle de dureté de Mohs, qui nous aide à différencier les matériaux. Les niveaux 2 ou 3 correspondent à une résistance du plastique, 5 ou 6 à du verre, les niveaux 8 ou 9 à du saphir...Les résultats obtenus sont donc sans appel : avec des rayures au niveau 3 et des rainures plus profondes au niveau 4, ce nouvel écran OLED a donc une couche de surface en plastique. En voici une image montrant le triste constat.



En fait, si l'écran lui-même est bien fait de verre, il est recouvert d'un film adhésif anti-éclaboussure qui protège l'écran durant son utilisation quotidienne et bloque les éclats de verre en cas de choc violent sur l'écran qui l'amènerait à se briser. Mais ce film protecteur est insuffisant face à des dommages causés par des objets métalliques, comme des pièces de monnaie, des clés, qui peuvent parfois se trouver dans notre sac où l'on a rangé notre console, si dans l'urgence d'un changement de moyen de transport, vous n'avez pas eu le temps de la glisser dans son étui protecteur. Et dans les mains de jeunes enfants, cela peut vous causer quelques désagréments.





Inutile de crier donc au scandale, cette fragilité est inhérente à tous les dispositifs portables et ce n'est pas pour rien que les fabricants proposent de nombreux filtres sur le marché afin de protéger votre bien. Il est donc plus que recommandé d'acquérir pour une dizaine d'euros max un filtre protecteur de résistance 9, qui protégera ainsi la surface de votre écran contre tout risque de rayure. Prenez un modèle qui se pose aisément et est bien compatible avec l'écran OLED de votre Switch.





D'une manière générale, nous vous recommandons toujours d'acquérir une protection écran pour tous vos matériels et de les installer dès le départ, tant que votre écran n'est pas sale de multiples traces de doigts et de poussières. Pensez à bien nettoyer soigneusement votre écran avant toute pose de ce nouveau film protecteur, qui n'impactera pas la réponse tactile de votre écran. Même une Switch classique et une Switch lite doivent être protégées par ce type de film protecteur.







Attention, le film protecteur doit se poser directement sur votre écran, ne retirez en aucun cas la première couche de protection placée par Nintendo sur la console. Voici en vidéo le crash test de l'écran de la Switch OLED, à ne surtout pas reproduire avec sa console.





