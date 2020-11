News Goodies

Alors que certains prient pour recevoir à temps leur jeu ou différentes commandes en France, aux US, Nintendo et Amazon ont décidé de faire équipe d'une manière amusante : tout au long du mois de novembre, certains colis tirés aléatoirement, seront conditionnés avec un emballage inspiré par celui de Super Mario. En voici des images :



Nintendo déclare que "les boîtes Amazon de marque Super Mario Bros. sont en quantité limitée et seront utilisées au hasard, jusqu'à épuisement des stocks". De plus, l'achat d'un produit Nintendo n'augmentera pas les chances de recevoir la boîte collector.





Un système de loterie amusant, qui rendra fou de joie les heureux chanceux, même si on reste un peu songeur. En effet, quand on voit l'état de certains paquets réceptionnés chez nous, on se dit que c'est bien dommage d'abîmer de jolies boites comme cela. Et puis on craint que certains colis soient égarés, car trop beau pour être livrés. Mais rien de tout cela de toute manière en France.







On remarquera également sur le site d'Amazon US un autre aspect du partenariat avec Nintendo, avec une page dédiée avec l'histoire sur la franchise et quelques anecdotes, où les membres de My Nintendo peuvent gagner 100 points platine. Les derniers produits possèdent un lien direct de commande auprès d'Amazon.

Source : Nintendo Everything