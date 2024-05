Paper Mario : La Porte Millénaire devait-il sortir bien plus tôt ?

Chaque jeu est un investissement conséquent et Nintendo tient à maximiser les profits en sortant chaque titre au meilleur moment. Il suffit d’attendre que le marché soit prêt, les bugs corrigés et que les précédents titres aient bénéficié de suffisamment d’éclairage avant de passer à autre chose. En suivant cette ligne de conduite, Nintendo garde parfois sous le coude certains titres même s’ils sont prêts.





Parmi les derniers titres sorties, Paper Mario : La Porte Millénaire est un remake d’une excellente qualité d’un titre déjà à la base excellent. Si l’on regarde du côté de l'organisme de classification allemand, l’USK, le jeu a été évalué le 6 juin 2023….pour ne sortir que le 23 mai 2024 sur la Nintendo Switch. Un décalage de presque un an, ce n’est pas anodin. Pourquoi un tel report ?

La Switch a été taxée régulièrement de proposer de très nombreux remakes de jeux des anciennes consoles de Nintendo. Comme la Porte Millénaire est un remake, l’envie de décaler le titre après quelques cartouches neuves comme le jeu avec Princess Peach a pu jouer. The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom monopolisant toute l’attention médiatique en cette même période en 2023, mieux valait éviter de se faire cannibaliser par le blockbuster Zelda alors que La Porte Millénaire proposait de nombreuses améliorations graphiques et d’animations qui risquaient de passer totalement sous les radars.

Paper Mario: The Thousand-Year Door - Paper Airplane Tutorial - Nintendo Switch Retrouvez la vidéo sur YouTube

On peut également supposer que les décalages successifs de la prochaine Switch ont également eu un impact. La Switch accusant ses sept années d’existence, même si elle se vend encore bien commercialement, elle a besoin de quelques titres pour prolonger sa durée de vie. Paper Mario joue parfaitement ce rôle pour montrer qu’en ce début d’année 2024, des jeux de qualité Nintendo sortent selon un rythme régulier sur la console et qu’elle n’est clairement pas has-been. On trouve tout cela croustillant en rapport avec la découverte de référence 4K au sein du jeu , en se demandant si les développeurs internes n’ont pas profité de ce délai supplémentaire pour optimiser le jeu afin de tourner de la plus belle des manières sur la prochaine console Nintendo.

Paper Mario : La Porte Millénaire - Maintenant disponible ! (Nintendo Switch) Retrouvez la vidéo sur YouTube

La porte Millénaire n’est pas le seul exemple de décalage entre la certification d’un jeu et sa sortie commerciale. En la matière, c’est Metroid Prime Remastered qui détient la palme, évalué dix-huit mois avant sa sortie sur Switch. A nouveau, on se dit qu’entre les déboires autour du développement de Metroid Prime 4, la sortie de Metroid Dread, ressortir au bon moment le remaster du premier Metroid Prime était très important ! Si on compte toutes les infos concernant les remasters des deux autres épisodes, on ne serait pas surpris s’ils étaient déjà terminés mais attendant sagement leur heure de sortie pour une montée progressive avant la libération de Prime 4. De quoi permettre aux joueurs de bien tourner encore un moment leur console Switch avant de se focaliser uniquement sur la prochaine console.





Quels autres titres Nintendo sont-ils gardés en réserve pour égayer votre vie de gamer jusqu’à la fin de l’année 2024 ? On le découvrira un peu plus lors du mois de juin avec le prochain Nintendo Direct.





N'oublions pas enfin que chaque sortie d'un nouveau jeu est l'occasion pour Nintendo de proposer toute une série de produits dérivés dans ses boutiques. Ainsi, la sortie du dernier Paper Mario a été l'occasion de proposer dans les boutiques Nintendo de TOKYO/OSAKA/KYOTO deux nouveaux articles aux couleurs de Paper Mario : un sac fourre-tout et un rouleau de washi tape, ruban adhésif décoratif d'origine japonaise que l'on connaît aussi chez nous sous le nom de masking tape. En voici les images ! Un bon moyen de faire une pierre deux coups au niveau des ventes !