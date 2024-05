Dragon Quest III en HD-2D confirmé pour PS5, Xbox Series, Switch et PC

En ce lundi 27 mai 2024, le Dragon Quest Day célébrait le 38e anniversaire de la sortie du premier épisode Dragon Quest (et oui, le 27 mai 1986,cela commence à dater !). Parmi les quelques annonces intéressantes, nous avons enfin eu des nouvelles du remake HD-2D de Dragon Quest III, annoncé en 2021, mais resté depuis très discret. Cette refonte du jeu permettra de rejouer au titre avec le style graphique apprécié d’Octopath Traveler. Le titre bénéficiera d’une traduction française.

Si cette annonce est une bonne nouvelle, il reste encore quelques points qui méritent des éclaircissements. Pas de date encore clairement annoncée mais selon l’insider Midori, bien renseigné en général pour tout ce qui concerne Sega et Atlus, explique avoir eu des informations concernant une présentation de Dragon Quest III HD-2D durant les prochaines semaines. Il sera bon de guetter le prochain Nintendo Direct annoncé pour juin prochain.

Autre attente, liée à une rumeur suite à la présentation de cette courte vidéo : les trois années de silence autour de la première annonce de Dragon Quest III et son rappel à notre bon souvenir aujourd’hui ne cacheraient-elles pas un autre projet plus ambitieux ? On le sait, la période Covid a durement touché les équipes de développements et les derniers titres n’ont pas été à la hauteur des espoirs de ventes de Square Enix, qui taille actuellement dans ses effectifs, annule de nombreux projets et annonce bilan sur bilan des résultats financiers en-dessous des attentes initiales. Il y a donc un peu de pression !

Mais un autre détail pourrait apporter un espoir plus positif. Le teaser n’a pas mentionné clairement Dragon Quest III mais la « Marque d'Erdrick » qui apparaît dans Dragon Quest, Dragon Quest II: Le Panthéon des esprits malfaisants, et Dragon Quest III : The Seeds of Salvation (Dragon Quest III: et la légende fut…), suivie du texte « The legacy begins » (L'héritage commence). Certains se sont donc empressés d'y voir un signal de l’adaptation des trois premiers opus de la franchise et non du seul épisode 3, expliquant ainsi l’absence de nouvelles depuis tout ce temps. N’allons pas trop vite pour le moment, seul l’opus 3 avait été clairement annoncé au niveau du remake, attendons le mois de juin pour une éventuelle très bonne surprise ! Voici la vidéo teaser ci-dessous :