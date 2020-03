News Animal Crossing: New Horizons (Switch)

Vous avez précommandé #AnimalCrossing (jeu et console édition limitée) ou #DOOMEternal directement en magasins ? Afin de vous satisfaire au mieux, nous vous proposons de vous livrer gratuitement à l'adresse indiquée sur votre compte Mégacarte. — Micromania-Zing (@Micromania_Fr) March 17, 2020

1/3 : Pour les commandes avec retrait en magasin, nous avons écrit lundi un mail aux clients concernés pour leur proposer de contacter notre Service Client afin d’enregistrer une nouvelle commande avec livraison à domicile ou de conserver la commande avec remise ultérieure en mag — Fnac (@Fnac) March 17, 2020

2/3 : Si toutefois aucune de ces solutions ne convient, vous pourrez procéder directement à son annulation depuis votre compte Fnac. — Fnac (@Fnac) March 17, 2020

3/3 : Et spécifiquement pour les clients qui ont passé une précommande de la Nintendo Switch Animal Crossing sur https://t.co/o3xfobNOMt ou en magasin, avec un retrait du produit en magasin: vous venez de recevoir un mail avec la procédure de livraison à votre domicile ! Merci — Fnac (@Fnac) March 17, 2020

Vous aviez précommandé votre exemplaire d'Animal Crossing auprès d'un commerçant physique comme Micromania ou la FNAC, mais c'était sans compter sur le Coronavirus qui a contraint le gouvernement à fermer tous les magasins non-alimentaires : avec les fermetures de leurs magasins, tous les acteurs s'organisent pour vous permettre de jouer à votre précieux jeu très bientôt. Faisons le point.Les décisions prises par nos gouvernements au sujet du Coronavirus ont des conséquences inattendues. Parmi celles-ci, la fermeture des commerces vendant des produits non indispensables, qu'il s'agisse d'habillement, d'ameublement... ou de jeux vidéo. En effet, depuis samedi soir, impossible d'aller chez Micromania ou à la FNAC : les rideaux resteront baissés jusqu'à nouvel ordre, pour protéger salariés et clients de tout risque de contamination au Covid-19.Mais ce vendredi, la sortie d'Animal Crossing s'annonce comme un grand événement pour les possesseurs de Switch : c'est en effet la première sortie de grande importance sur la console depuis plusieurs mois, et depuis quelques semaines des opérations de réservation permettaient de recevoir des goodies en échange de la précommande du jeu chez certains commerçants. Et plus d'un joueur préfère réserver son jeu en magasin, histoire de marquer son attachement à une enseigne ayant pignon sur rue.Avec le Coronavirus, ces magasins physiques rencontrent une problématique aussi exceptionnelle que stressante pour les joueurs : avec des magasins fermés, comment récupérer son jeu Animal Crossing: New Horizon ? Une question, en effet, qui se pose aussi bien pour ACNH que pour toute autre nouvelle sortie durant la période du confinement.Ci-dessus, Micromania confirme que les précommandes en magasin seront honorées : l'enseigne - qui appartient à l'américain Gamestop, indique en effet sur Twitter qu'il est possible de se faire livrer à son domicile, gratuitement. La bonne nouvelle, c'est donc que cet envoi postal sera gratuit. Mais la mauvaise, c'est qu'il y aura certainement des retards : on comprendra aisément qu'il est difficile d'organiser l'envoi de plusieurs milliers de jeux dans un délai aussi court, on saluera néanmoins l'initiative, les frais de port n'étant pas indolores sur la marge qu'on réalise sur un jeu vidéo.Du côté de la FNAC, les équipes se mobilisent également :La FNAC a donc pris contact avec les clients ayant commandé, plus spécialement, une Switch Animal Crossing, dès le début de la semaine, afin de leur faire part d'une solution leur permettant de recevoir leur commande à domicile.Si vous avez des expériences ou des initiatives de certains revendeurs que nous pourrions ajouter à cet article, n'hésitez pas à nous les transmettre via notre compte Twitter ! Sachez que vous avez également la possibilité d'acheter Animal Crossing: New Horizons sur l'eShop de la Nintendo Switch, la version digitale coûtant 59.99 € mais vous garantissant de pouvoir y jouer dès minuit vendredi matin.