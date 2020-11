News Nvidia

"Nous enregistrons également des ventes record pour les consoles de jeux grâce à la forte demande pour la Nintendo Switch"

Il s’agit d’une annonce qui va de va de pair avec les derniers résultats semestriels de Nintendo en date. Nvidia enregistre des ventes records, grâce notamment à la Nintendo Switch qu’elle équipe de sa puce Tegra X1.Rappelons que lors de son dernier semestre, Nintendo a écoulé 6.85 millions de consoles (contre 4.80 millions l’an passé à la même période) portant le total à 68.3 millions de ventes totales depuis 2017. A lire aussi : En Espagne aussi, la Switch se vend comme des petits pains A cela s’ajoute qu’avec un Animal Crossing: New Horizons aux ventes fulgurantes, il s’agirait surtout de préparer une période de fin d’année qui s’annonce comme excellente pour Nintendo. De plus, ces fêtes se cumulent aux mesures de reconfinement prisent dans de nombreux pays mondiaux. A cette occasion, seul l’avenir nous dira si la firme de Kyoto parvient à prodiguer des ventes encore plus spectaculaires que celles de la fin d’année dernière qui s’élevaient à 10.81 millions d’exemplaires écoulés , une somme qui n’avait jamais été atteinte depuis l’ère DS/Wii en 2009.Un autre point que l’on se permet d’aborder avec beaucoup de recul cette fois est celui des rumeurs de Nintendo Switch Pro de plus en plus persistantes . Il est en effet tout à fait probable que le début de la production de cette console non-officiel pour une potentielle commercialisation en 2021 soit aussi une cause de ces ventes records de Nvidia.En tout cas ce que l'on peut certifier, c'est que les PS5 et Series X ne sont pas causes de cette augmentation car ce n'est pas Nvidia mais son concurrent AMD qui est en charge de la puce qu'elles intègrent.Source : Nintendo Life