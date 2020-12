Le précédent volet s'est arraché comme des petits pains ( à vrai dire, dès qu'on met le logo Animal Crossing, les ventes s'envolent sur le territoire nippon) et il était déjà copieux en données diverses. Avec les dernières mises à jour de ces derniers mois, un nouveau guide va donc être lancé le 19 décembre 2020, toujours au Japon, intégrant cette fois un catalogue de meubles et de mode.





Un outil précieux pour les joueurs les plus acharnés, regorgeant d'illustrations de qualité, et bien plus complet que ce que l'on peut découvrir actuellement sur le net, qui n'aura comme défaut que de finir par devenir incomplet dans le temps à cause des futures mises à jour.







Le livre est déjà disponible en précommande sur Amazon Japan , au tarif de 1650 yens (rupture de stock actuellement), soit une quinzaine de dollars.

La partie mode est traitée esthétiquement comme un véritable magazine de mode.





Créer vos propres produits Animal Crossing au Japon



Parmi les autres produits récents d'Animal Crossing, on trouve une gamme spéciale d'articles "design it yourself" d' Ebiten . Cette collection, exclusive au Japon, permet aux consommateurs de créer leurs propres t-shirts, pulls et accessoires Animal Crossing.

Des images de quatre cents villageois au total sont disponibles pour décorer des t-shirts, des pulls, des serviettes et des sacs à main. Des icônes de fruits et d'arbres seront également disponibles. Les t-shirts de cette collection coûteront 3 850 yens, soit environ 36 dollars, les sweat-shirts 8 580 yens, soit 82 dollars, les serviettes à main 1 540 yens, soit 14 dollars, et les sacs fourre-tout 3 520 yens, soit 34 dollars selon les informations partagées par Famitsu.