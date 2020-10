News Nintendo Switch (Switch)

Starting on 11/9, single #NintendoSwitch Joy-Con controllers will be available for purchase for $39.99. Choose from the left Joy-Con controller in Neon Blue, and the right Joy-Con controller in Neon Red. pic.twitter.com/wXW8BEssS7 — Nintendo of America (@NintendoAmerica) October 23, 2020

Plus tot dans le mois, Nintendo avait fait part de son intention de réduire le prix de ses contrôleurs modulables au Japon dès le 6 novembre 2020... Mais voilà que Nintendo of America emboîte le pas et confirme sur Twitter que les Joy-Con (Bleu et Rouge Néon) seront aussi achetables en solo en Amérique du Nord à partir du 9 novembre et pour 39.99$.Au Japon les Joy-Con individuels sont disponibles exclusivement sur le My Nintendo Store , mais des manettes individuelles avaient déjà été commercialisées aux États-Unis lors de la sortie de la Nintendo Switch, au tarif de 49.99$.Ce rabais de 20% reste relatif puisque la paire de Joy-Con coûte 79.99$ sur le territoire nord-américain et que Nintendo n'a pas l'air décidé à appliquer sa nouvelle politique tarifaire aux couples de Joy-Con. Une option sympa pour les joueurs qui voudraient changer le look de leur Switch (ou remplacer un Joy-Con qui drifte ) mais qui sera, sauf annonce, limitée au Japon et aux États-Unis sans savoir si la décision finira par concerner l'Europe ou si ces reductions de tarifs se répercuteront sur celui de la Switch... À moins que Nintendo n'attende le lancement d'une Switch Pro aux hormones pour harmoniser ses prix de vente ?Sourcde : Twitter via Nintendolife