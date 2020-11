News Nintendo Tokyo

Galerie images 20/11/2020



Galerie images 20/11/2020

Mauvaise nouvelle pour nos lecteurs vivant près de Tokyo au Japon (ou du moins pour leur CB), le magasin Nintendo Tokyo vient tout juste de mettre en rayon de nouveaux arrivages de goodies, vêtements, parapluies, livre et ainsi que d’autres objets plus ou moins utiles à l’effigie de la série tant apprécié The Legend of Zelda.Et dans le lot vous retrouverez même des petites boites pour ranger vos sablés de Noël (Nintendo pense même à nos régimes alimentaires pour nous forcer ensuite à acheter à Ring Fit, ils sont malins) !Avec ceci, un second arrivage est aussi notable, celui d’un set de goodies et peluches Super Mario Bros. à l’occasion des célébrations du 35ème anniversaire du célèbre plombier. Ce set disponible pour le prix de 3 500 Yens soit 28,45 € (oui, ça fait cher les goodies et 4/5 peluches qui les accompagnent mais on sait que si l'export était possible, Xavier se les procurerait).