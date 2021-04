Et voilà, cela fait 20 ans que ces petits animaux, au langage non intelligible particulier, passionnent la planète Nintendo. Malgré un démarrage relativement confidentiel au départ au Japon exclusivement sur Nintendo 64, le décollage est arrivé à la fin de l'année 2001 via son édition sur GameCube et son lancement mondial un an plus tard. Un séisme dont notre Xavier ne s'est toujours pas remis, puisque Animal Crossing est l'une des rares franchises qu'il retourne dans tous les sens sans avoir un célèbre plombier moustachu intégré.





Avec une telle carrière de 20 ans, il y a eu des hauts et des bas (qui a évoqué la version Wii U ?) mais aujourd'hui, c'est une franchise qui se vend très bien. Carton complet avec sa déclinaison New Horizons sur Switch depuis mars 2020, jeu mobile qui tient plus que la route avec sa déclinaison Pocket Camp, Animal Crossing est clairement une success story et un pilier désormais de la légende de Nintendo, comme Mario et Zelda.





Nintendo a partagé cette jolie illustration anniversaire :



Une B.O officielle annoncée





La sortie officielle de la BO d'Animal Crossing : New Horizons a été annoncée. Deux versions seront disponibles, avec une édition limitée comprenant trois disques de chansons de K.K. Laglisse.