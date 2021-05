News Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau (Switch)

Et c'est dans moins d'une semaine que vous pourrez profiter de la nouvelle tenue et de l'arme exclusive qui va vous être octroyer. En effet, ce 28 mai, la tenue Archéonique ainsi que l'épée assortie seront disponibles en attendant la sortie imminente de la première partie de l'expansion pack.

















Un petit bonus qui sera forcément apprécié des fans hardcore de Breath of the Wild et qui n'est pas sans rappeler la tenue archéonique pour combattant Mii offerte pour les précommande du 2nd Fighter Pass de Super Smash Bros Ultimate.