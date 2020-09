News Nintendo 3DS (3DS)

La Nintendo 3DS est en net déclin depuis 3 ans, avec le lancement de la Nintendo Switch qui, comme on s'en doutait, a remplacé sa cousine comme console portable de coeur grâce à sa portabilité. Nintendo a annoncé mettre un terme à la production de Nintendo 3DS.En 9 ans, la Nintendo 3DS a réussi à s'imposer à la 5e place des consoles les plus populaires de Nintendo, avec 75.87 millions d'exemplaires vendus au 30 juin 2020. C'est deux fois moins que la Nintendo DS, à 154.02 millions d'exemplaires vendus, bien moins que la Game Boy et ses 118.69 millions de consoles écoulées, et un poil moins que la Game Boy Advance et ses 81.51 millions d'unités.Ca sentait le sapin depuis longtemps pour la console portable star des années 2010 : il n'y a plus eu de jeu Nintendo sorti sur la console depuis près d'un an et demi, et la console est maintenant un choix d'entrée de gamme pour les joueurs ou ceux qui veulent s'équiper d'une première console. Grâce au vaste catalogue de jeux, il faut dire que les consommateurs disposaient d'un très grand choix de titres.Elle est loin l'époque où Nintendo devait revoir sa stratégie marketing pour relancer sa console : on se souvient tous du programme Ambassadeurs imaginé près d'un an après la sortie de la machine, dont le modèle initial, jugé trop cher, avait du mal à trouver son public. 9 ans plus tard, la console s'apprête donc à tirer sa révérence, après de nombreuses évolutions qui ont prolongé le cycle de vie du produit.Faisons en effet un petit rappel sur l'histoire hardware de la machine : la Nintendo 3DS XL a été lancée dès 2012, puis la Nintendo 2DS a retiré la fonction 3D. Les New Nintendo 3DS / 3DS XL commercialisées en 2014 équipaient la console d'un meilleur processeur dont quelques jeux ont su tirer partie. La dernière évolution hardware n'est autre que la New Nintendo 2DS XL, un subtile mélange de toutes les améliorations et renoncements techniques d'une console à l'histoire certes mouvementée à ses débuts, mais qui restera une console adorée de toute une génération.La fin de la production de la Nintendo 3DS n'est pas une surprise, mais elle marque la fin d'une ère : elle n'est pas si loin l'époque où on se demandait si, à cause de l'emprise des smartphones sur le jeu mobile, les jours de la console portable n'étaient pas comptés. C'était sans... compter sur Nintendo et sa capacité d'innovation : avec la Switch, une console hybride capable de se connecter à un écran de télévision comme de nous faire jouer en mobilité, c'est un successeur tout trouvé qui s'est imposé aux joueurs à la fin de vie de la 3DS, que l'on trouvera encore en magasins pendant quelque temps, la fin de production ne signifie pas qu'il ne reste pas de stock, et donc pas de promotions à organiser d'ici Noël pour les écouler auprès des joueurs.Source : JapaneseNintendo.com