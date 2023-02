Nintendo et ses efforts pour préserver l’environnement

Nintendo, comme de nombreuses autres entreprises désormais, affiche clairement ses objectifs de RSE dans un rapport annuel.





RSE signifie "Responsabilité Sociétale des Entreprises". Un objectif de RSE est une démarche volontaire d'une entreprise visant à intégrer les considérations sociales, environnementales et éthiques dans ses activités commerciales et décisions stratégiques. Les objectifs de RSE peuvent inclure des initiatives telles que la réduction de l'empreinte carbone, la promotion de la diversité et de l'inclusion, la responsabilité en matière de production, l'engagement en faveur du bien-être des employés, et le respect des droits humains. Le but principal est de maximiser les avantages pour les parties prenantes, y compris les employés, les clients, les fournisseurs, les actionnaires et la société dans son ensemble, tout en respectant les attentes en matière de développement durable.

Le président de Nintendo l’évoque désormais clairement : les quatre grandes priorités de RSE sont le trio (consommateurs + la chaîne d'approvisionnement + les employés) au cœur des préoccupations du groupe depuis 2018, ainsi que l'environnement, dont l'importance a été élevé par M Furukawa.

Ces quatre domaines font l'objet de diverses initiatives, dont voici quelques exemples : améliorer la qualité de nos produits et garantir leur sûreté, créer un environnement où les enfants peuvent jouer en toute sécurité, promouvoir l'approvisionnement responsable grâce à la communication avec nos fournisseurs, créer un environnement de travail qui met en valeur toutes les compétences de nos employés, et réduire l'impact écologique de nos produits et activités commerciales.

Nintendo of America, le pionnier dans la communication sur l’écologie.

C’est le continent nord-américain qui nous a habitué depuis plusieurs années à évoquer ses actions en faveur de l’environnement. Ainsi Nintendo of America propose aux consommateurs des États-Unis et du Canada de recycler tous leurs produits liés aux jeux vidéo (pas seulement les produits Nintendo) via un programme de reprise spécifique. Nintendo of America prend en charge les frais d'envoi et fournit des instructions sur la façon de leur envoyer les produits pour un recyclage certifié R2. Sur demande, Nintendo peut fournir des emballages entièrement recyclables pour le consommateur. Tous les partenaires de recyclage sont tous contractuellement tenus d'avoir la certification R2, afin de garantir que les matériaux sont manipulés correctement et en toute sécurité.





Le recyclage R2 est un standard de recyclage de l'industrie pour les équipements électroniques. Il implique des pratiques environnementales rigoureuses et un traitement sécurisé des données pour garantir que les équipements électroniques sont recyclés de manière responsable et respectueuse de l'environnement.

Nintendo au Japon veille au grain pour améliorer l’efficacité dans tous les domaines

Le département en charge des équipements ajuste la température et contrôle l’air conditionné pour qu’ils conviennent à chaque environnement de travail, dans l’idée qu’il soit confortable et propice à la productivité, tandis que le département du matériel vise à créer des produits respectueux de l’environnement. Chacun de ces objectifs environnementaux est ajusté et évalué tous les trois mois.

La société utilise des matériaux durables pour la production de ses produits et encourage le recyclage et la réutilisation.







Au Japon, le service après-vente de Nintendo a une excellente réputation, que cela soit au niveau de sa communication qu’au niveau de l’efficacité de ses services techniques. Pour Nintendo, il est important que les utilisateurs de produits Nintendo puissent les utiliser le plus longtemps possible. Toutes les données autour des différentes réparations des produits constatés sont listées dans une page de référence publiée sur le site d’assistance (hélas uniquement en japonais pour le moment), de manière à indiquer aux consommateurs les codes de bonne conduite pour prolonger la durée de vie de sa console, les erreurs à éviter ou les utilisations pouvant poser problème , comme la récente communication autour de la condensation pouvant se produire au sein de la console lorsqu’on l’utilise lors d’une forte variation de température (exemple, lors d’une gelée hivernale).

Nintendo a effectué tout un travail sur le packaging de ses produits, avec notamment une réduction de la taille de ses emballages de Switch, la réduction de matériaux composites utilisés dans ses kits. On se souvient de la proposition des différents Nintendo Labo , avec des kits à base de carton, nous proposant de jouer autrement, pouvant être recyclés aisément ou recomplétés via la boutique officielle. Des efforts malheureusement contrebalancés par l’usage de boitiers de jeux Switch ne renfermant qu’un code de téléchargement, une pratique dont font l’usage plusieurs éditeurs désormais pour réduire les hausses de coût de production, au détriment de certains aspects environnementaux. Enfin, l’élimination du chargeur et du câble HDMI du pack permettant d’acheter une station d’accueil n’a pas franchement été apprécié par les consommateurs. L’ardoise pour acheter un dock reste de 70 €, il faut rajouter une dizaine d’euros pour le câble HDMI et encore 25 € pour le chargeur officiel. Un surcoût non négligeable pour notre portemonnaie, en particulier quand on découvre notre malheureuse station dans un petit paquet carton tout simple désormais. Tom Nook est passé par là !

Au niveau technique, Nintendo a travaillé sur l’autonomie de ses consoles et sans ressentir un changement fulgurant, il faut reconnaitre que les actuelles déclinaisons OLED et Lite sont plus endurantes que la Switch initiale.



L’entreprise veille tout particulièrement à ses approvisionnements en matériaux nécessaires à la fabrication de ses consoles et périphériques. Des approvisionnements qui se doivent d’être éthiques, ne provenant pas de pays en guerre, et dont les impacts environnementaux font l’objet de diverses enquêtes. On se souvient en effet que Nintendo avait été épinglé lors de divers rapports en 2012 , alors que la compagnie avait refusé de communiquer sur ce sujet. C'est désormais de l'histoire ancienne et Nintendo se montre désormais beaucoup plus transparent sur le sujet.





De nombreuses pièces et circuits électroniques sont utilisés dans les produits Nintendo, et ceux-ci contiennent de l'étain, du tantale, du cobalt, du tungstène et de l'or. Nintendo mène une enquête auprès de tous ses partenaires commerciaux qui fournissent des pièces contenant ces minéraux, le taux de réponse à l'enquête écrite de l'exercice 2021 était de 100 % (informations compilées dans le dernier rapport « Responsible Mineral Procurement » publié par l’entreprise).

Dans notre enquête pour l'exercice 2021, nous avons confirmé que notre chaîne d'approvisionnement comprend 282 fonderies et raffineurs déclarés comme utilisant les minéraux énumérés ci-dessus. Nous avons ensuite comparé ces entreprises à des sources telles que les listes de fonderies et de raffineries de l'IGR. Ce faisant, nous avons constaté que 280 d'entre elles sont des fonderies standard RMI et également des fonderies conformes (fonderies et raffineries ayant passé un audit RMI, etc.).

Pour comprendre ce qu’est une fonderie conforme au standard R.M.I (Responsible Minerals Initiative), c’est une fonderie qui s'engage à respecter les normes éthiques, sociales et environnementales définies par l'initiative en ce qui concerne la production et la chaîne d'approvisionnement des métaux minéraux. Cela comprend des pratiques responsables pour éviter les abus tels que le travail des enfants et la violation des droits de l'homme, ainsi que la protection de l'environnement.







Sur les 15 divisions et départements concernés par les audits internes basés sur la norme ISO 14004 sur l’exercice 2021, le ration de bureaux certifiés ISO 14001 est de 94,6%, ce qui montre un progrès régulier. L’entreprise a approfondi ses audits dans tous les domaines. Consommation d’eau, part de l’énergie renouvelable, parts des différentes énergies fossiles dans les processus de fabrication puis de livraison du matériel, dans les environnements de son personnel. Un rapport que vous pouvez retrouver ici





Mais c’est surtout au niveau de la philosophie interne de Nintendo que l’on voit ses efforts envers les économies d’énergie et le choix de matériaux durables. Le constructeur a toujours veillé à proposer du matériel robuste qui tienne les années sans broncher. Les importants stocks de Nintendo NES, SNES, N64 et GameCube, ainsi que les petites consoles portables type GameBoy, DS et 3DS sur le marché de l’occasion sont une preuve que bien des années après la fin de commercialisation d’une console, ces dernières continuent à bien se vendre pour le plus grand bonheur des fans souhaitant continuer à jouer aux anciens jeux physique.







Si nous manquons encore de recul par rapport aux consoles plus récentes, il est un aspect sur lequel Nintendo se démarque clairement de ses concurrents : la consommation électrique. Alors certes, la Switch ne peut être comparée à une PS5 ou une Xbox Series X, et encore moins à un gros PC, mais l’énergie nécessaire pour la faire tourner est bien inférieure. Un argument qui fait de plus en plus mouche auprès des consommateurs, qui boudent les récentes cartes graphiques du monde PC, trop chères et surtout trop énergivores, et qui se sont rabattus en masse sur le marché des consoles pour se détendre ou sur le marché mobile.







Nintendo of Europe : une situation complexe liée aux instabilités du moment

En 2019, nous avons réorganisé le comité de RSE de Nintendo of Europe et y avons ajouté des représentants de nombreux services de l’entreprise. Ces forces combinées s’occupent de planifier et de diriger les activités de RSE, et de mettre en place de nouvelles actions pour nos employés, pour notre chaîne d’approvisionnement et pour l’environnement. Le comité de RSE de Nintendo of Europe est aidé dans sa tâche par des sous-comités spécialisés dans les domaines clés de notre RSE, à savoir actuellement Environnement, Partage des directives de RSE, Accessibilité, Diversité, Contribution sociale et Œuvres de bienfaisance.

Nous nous efforçons d’inclure nos objectifs en matière de RSE dans nos activités commerciales. L’année dernière, au siège de Nintendo of Europe situé en Allemagne, nous avons par exemple insisté tout particulièrement sur la protection de l’environnement, par le biais d’événements destinés à attirer l’attention de nos employés ce sujet de première importance. Pour protéger la planète, les employés de Nintendo of Europe joignent leurs forces à celles de l’entreprise. Ils ont ainsi commencé à utiliser des boîtes-repas et des tasses réutilisables pour les boissons à emporter, fournies par l’entreprise, afin de réduire le plastique à usage unique. Nous avons aussi approfondi nos efforts en matière de recyclage en mettant en place un nouveau système permettant le tri et le recyclage du papier, du plastique, des déchets organiques et des autres déchets dans nos bureaux.

Jusqu’à présent, les actions envers l’environnement de Nintendo of Europe était relativement peu communiquées. Mais l’entreprise a toujours respecté les directives européennes et a noué différents partenariats avec des sociétés spécialisées dans le recyclage. On note cependant des efforts récents concernant les restructurations des diverses divisions européennes du groupe. Si certains départements nationaux vont fusionnés au niveau du siège en Allemagne pour devenir des départements totalement intégrés au nouveau Nintendo of Europe SE (nouveau nom commercial de Nintendo of Europe AG) qui sera pleinement opérationnel en août 2024, les sites locaux demeurent et ont entamé peu à peu une refonte avec la création de nouvelles structures à l’architecture plus efficace énergétiquement, comme en Espagne en 2019. Nous avons encore peu d’informations pour le moment sur les projets français.

C’est au niveau logistique que les efforts européens sont les plus visibles. Le service de direction des opérations est en charge de toute la logistique et du transport en Europe. Ce département planifie le transport des biens depuis le port d’importation jusqu’à l’entrepôt, puis de l’entrepôt aux consommateurs.





Il réfléchit à la manière la plus efficace d’expédier les produits, notamment en faisant en sorte que les camions soient remplis au maximum. Il recherche également le mode d’expédition le plus approprié, par exemple en recourant au report modal, c’est-à-dire au fait de passer du transport traditionnel par camion au transport ferroviaire ou fluvial.





En ce qui concerne la console Nintendo Switch, les produits importés de Nintendo Co., Ltd. sont acheminés depuis le port jusqu’aux entrepôts internationaux en utilisant un mode de transport efficient et à faible empreinte carbone.

Nintendo Australia se veut également plus vertueuse aujourd'hui



Le centre de réparation et d'entretien de Nintendo Australia offre un point de collecte gratuit pour le recyclage de tous les produits Nintendo. Qu'ils soient envoyés à notre centre de réparation et de service pour être réparés ou échangés chez l'un de nos partenaires détaillants, nous veillons à ce que tous les produits Nintendo fassent partie de nos programmes de récupération, de réutilisation et de recyclage afin de minimiser les déchets et l'impact sur l'environnement. Nintendo Australia encourage tous ses consommateurs à utiliser les services de collecte des déchets électroniques de leur municipalité pour éliminer les produits Nintendo de manière sûre et écologique. L'entreprise a également procédé à des réaménagements de ses locaux.



La question de la dématérialisation reste posée

Si Nintendo a développé son eShop afin de permettre à chacun d'acquérir puis de télécharger son jeu en limitant les problématiques de déplacements, packaging dans les magasins, coût de fabrication des cartouches qui nécessitent de nombreux matières premières différentes et pertes de temps afin d'obtenir tel ou tel bien, la dématérialisation soulève aujourd'hui pas mal de questions concernant son impact écologique. En effet, pour maintenir une connexion internet valide 24h/24, cela consomme de l'énergie. Le jeu vidéo apporte donc sa participation aux cumuls des activités consommatrices de ressources serveurs et donc de consommation d'énergie. L’impact du jeu vidéo se compte tout de même en tonnes de gaz à effet de serre et en centaines de milliers de litres d’eau.









Selon l’une des très rares études consacrées à la question en 2019, la chaîne du jeu sur consoles émettrait 37 millions de tonnes d’équivalent CO2, loin, par exemple, des plus de 600 millions de l’aviation civile et du numérique dans son ensemble (source Le Monde ). C'est effectivement très peu mais il ne faut pas le sous-estimer. Le rapport pointe d'ailleurs une faille. Le jeu vidéo reste l'apanage d'une population qui peut se permettre ce type de dépense, une certaine aisance est donc nécessaire. Mais en démocratisant le jeu vidéo, on multiplie donc les canaux de consommation et l'impact écologique risque donc de grandir de manière exponentielle. Un comble quand l'une des sociétés qui travaille tout particulièrement à rendre le jeu vidéo le plus accessible à tout le monde s'appelle...Nintendo.

Nintendo utilise des technologies économes en énergie pour ses produits et ses installations pour réduire sa consommation d'énergie.Enfin, Nintendo sensibilise les développeurs de jeux à l'importance de la durabilité environnementale et encourage le développement de titres qui abordent des sujets environnementaux.Depuis que Koji Miyake a été nommé président-directeur général de Nintendo of Europe en juillet 2018, il n’a pas été épargné par les obstacles. Une quarantaine de nationalité devant travailler ensemble, avec de nombreuses réglementations européennes évoluant, la pandémie COVID et le problème des transports maritimes, le conflit Ukrainien et la flambée des prix, difficile de communiquer au sein d’un continent lorsque chaque pays est impacté de manière très variable face à cette succession de problèmes. Cependant, Nintendo of Europe est également entré pleinement dans les objectifs de RSE de l’entreprise.