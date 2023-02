Dimanche détente : après The Last of Us, HBO adapte (plus ou moins) Mario Kart en série TV

HBO's adapting another iconic game pic.twitter.com/YtsIswwSBb — Saturday Night Live - SNL (@nbcsnl) February 5, 2023

La chaîne privée HBO s’est fait connaître au fil des décennies grâce à ses nombreuses séries hautes en couleur : Les Soprano, The Wire, Game of Thrones ou encore Six Feet Under. En ce moment c’est l’adaptation du jeu vidéo The Last of Us qui fait parler d’elle.L’acteur Pedro Pascal, qui tient le rôle principal de la série télévisée, était justement l’invité hier de l’émission humoristique Saturday Night Live où il s’est prêté au jeu du déguisement et de l'auto dérision. Un sketch nous permet ainsi de découvrir la prochaine grande saga de jeux vidéo à être adapté par HBO : Mario KartAu casting nous retrouvons justement Pedro Pascal qui enfile la caquette du plombier moustachu dans cette aventure inédite. HBO oblige, l’ambiance au Royaume Champignon a bien changé et la course vers la Route Arc-En-Ciel prend une tournure beaucoup plus sombre. Découvrez-le par vous même dans ce sketch sous forme de bande-annonce :Les champignons, Toad, Yoshi, Peach, Bowser et Luigi : ils sont tous réunis pour ce sketch très sombre mais très réussi techniquement.Même si cela nous fait beaucoup rire et nous fait rêver sur une éventuelle adaptation du jeu de course, il est bon de préciser qu’aucun projet d’adaptation télévisuelle n’est prévue pour Mario Kart ! En revanche, une adaptation de Super Mario arrivera au printemps au cinéma, c’est déjà ça !