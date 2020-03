News MARVEL Ultimate Alliance 3: The black order (Switch)

MARVEL ULTIMATE ALLIANCE 3: The Black Order - Pack de DLC 3 - Fantastic Four: Shadow of Doom 26/03/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Le dernier pack de DLC du pass d'extension de Marvel Ultimate Alliance 3 est disponible dès maintenant. Celui-ci met en scène les 4 Fantastiques et évidemment leur antagoniste principal le Dr. Doom.Ce DLC vous permet de prendre le contrôle de la Chose, Mr et Mrs Fantastic et de la Torche Humaine. Ce trailer ne dit pas si le Dr. Doom sera jouable, mais vous pouvez déjà admirer la barbe de Reed Richards.Les détenteurs du pass peuvent donc télécharger dès maintenant la mise à jour, et on vous rappelle que ce DLC n'est pas vendu à part, il vous faudra forcément le pass pour pouvoir en profiter.