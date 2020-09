News Disgaea 6: Defiance of Destiny (Switch)

Disgaea 5 gratuit avec le programme Jeux à l'essai

Galerie images 18/09/2020

Prévu pour paraitre lors de l'été 2021, Disgaea 6: Defiance of the Destiny fait aussi le plein de nouveauté avec notamment la possibilité de prétendre jusqu'au niveau 99 999 999 et des dégâts dépassant le quadrillon pour un total toujours plus déjanté. Avec ceci, comptez aussi des graphismes en 3 dimensions et surtout, un gameplay ajustable selon votre libre convenance, du moins d'après la description qui nous en est faite.Plus sur le Nintendo Direct Mini: Partner Showcase : Regardez le Nintendo Direct Mini: Partner Showcase et lisez ce qu'il faut en retenir ! Ce nouvel opus mettra en scène le zombie Zed. Ce dit Zed est certes un zombie, cependant il n'est pas un simple zombie comme les autres. En effet, lors chacune de ses réapparitions, il devient de plus en plus puissant, grâce à un pouvoir particulier et unique à cet opus qu'est celui des Ultra-Réincarnations.Pour accompagner cette annonce, Nintendo et Nippon Ichi Software se sont joints pour proposer Disgaea 5 gratuitement pendant une semaine aux abonnés du Nintendo Switch Online dans le cadre du programme Jeux à l'essai.De ce fait, si vous ne connaissez pas la licence ou n'avez pas eu l'occasion de vous essayer à son dernier opus, vous aurez une semaine pour en profiter, si tant est que vous êtes adhérent au service.Notez le dans vos agenda, le jeu sera "offert" du 23 au 29 septembre inclus et, comme durant l'opération précédente sur Pokkén Tournament DX en août, vous pouvez d'ores et déjà procéder au téléchargement du titre afin d'en profiter dès les premiers instants. Pour ce faire, il vous suffit vous rendre sur l'onglet "Nintendo Switch Online" du Nintendo eShop.