[Nintendo Direct] Mario Party Superstars récupère de nouveaux plateaux et le jeu en ligne

D'autres plateaux de l'ère Nintendo 64 font leur retour dans #MarioParty Superstars, disponible le 29/10. Explorez l'Île tropicale de Yoshi, promenez-vous dans le Bois de Woody et aventurez-vous nuit et jour dans le Pays de l'horreur ! pic.twitter.com/8MZH7ZF7PB — Nintendo France (@NintendoFrance) September 23, 2021

Assurément plus sage que Wario Ware , Mario Party Superstars n'en sera sans doute pas moins fun... Mais le jeu aura-t-il la générosité des itérations Gamecube, Nintendo 64 ou Wii dans lesquelles il puise sa ludothèque ? Le Nintendo Direct diffusé cette nuit semble en tout cas confirmer la tendance, le deuxième Mario Party de la Switch se pourvoyant de 3 nouveaux plateaux et de modes en ligne (via le Nintendo Switch Online).Tous issus de jeux Nintendo 64 - dont une partie du catalogue va d'ailleurs rejoindre la console virtuelle , l'Île Tropicale de Yoshi du jeu original (où Bowser fait des misères à Toadette), le Bois de Woody issu de Mario Party 3 (et ses changements de direction impromptus) et le Pays de l'Horreur tiré de Mario Party 2 (hanté par hordes de Boo et leur roi) complètent les deux plateaux déjà révélés.Jouable en ligne, Super Mario Party Superstars comprendra aussi une montagne aux mini-jeux où les joueurs s'affronteront dans un mode survie - auquel tiendra le plus longtemps - et co-op où l'union à 2 contre 2 devrait (?) faire la force !Tout porte à croire que cette compilation des party games du Royaume Champignon pourrait être, avec ses mini-jeux tirées des Mario Party 1 à 10, plus foisonnante que le Super Mario Party exclusif de la Nintendo Switch ... Les dés en décideront le 29 octobre 2021 tandis que les convaincus pourront déjà pré-commander Mario Party Superstars sur l'eShop !