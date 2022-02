[NINTENDO DIRECT] Bandai Namco arrive avec Taiko no Tatsujin - Rhythm Festival

Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival - Gameplay Trailer | Nintendo Direct 02/10/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Taiko no Tatsujin est un jeu de rythme qui a donné naissance à une longue série de suites. Initialement sorti en 2001 sur bornes d’arcades il devient accessible sur les consoles Nintendo à partir de 2007.Une bonne surprise que nous fait Nintendo ce soir en nous annonçant que Bandai Namco Europe arrive avec un nouveau de la série sur Nintendo Switch. On découvre, dans la vidéo trailer, l’univers coloré du jeu qui se déroule à Omiko City, ville sacrée pour les Taikos (tambour en japonais).Le principe est simple, vous devez taper avec vos baguettes sur des taiko qui défilent au rythme d’une musique. Le but est de devenir le nouveau Maître du Taiko en compagnie d’un nouveau personnage Kumo-Kyun. Le tout sur 76 musiques dont certaines du jeu Megalovania, et surtout une version orchestrale du thème de The Legend Of Zelda. Un mode multijoueur vous permettra même de donner des concerts en groupe !Vous aurez également l’option de souscrire à un abonnement en jeu pour avoir 500 titres supplémentaires. Aucune date n’a encore été communiquée, mais nous savons que la sortie se fera courant 2022.A vos Taikos !