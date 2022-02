Mario Kart Tour retourne à Los Angeles

Les jeux mobile Nintendo restent globalement assez discrets des actus du jeu vidéo. Ils n'en reste pourtant pas moins actifs ou lucratifs. Si Pokemon Go a ouvert la voie, Nintendo rencontre un certain succès sur le mobile avec Fire Emblem Heroes. Suivent Animal Crossing, Mario Kart Tour et Pokemon Masters EX. On met un peu à part Dragalia Lost, qui n'est pas sorti dans nos contrées. Et on planquera sous le tapis Miitomo, Super Mario Run et Dr Mario World, qui y sont en fait déjà bien cachés.





Aujourd'hui, on vous parle de Mario Kart Tour, qui vient de lancer sa 63ème saison. Pour rappel, le jeu change de saison toutes les 2 semaines et c'est à chaque fois l'occasion d'y ajouter du nouveau contenu. Nouveau circuit disponible en 3 ou 4 variantes (Normal, sens inverse, acrobatique, Sens inverse acrobatique), nouveaux pilotes, karts et ailes... Cela en fait aujourd'hui le plus gros Mario Kart en terme de contenus : 71 circuits différents sans compter les 4 variantes (ce qui ferait 284 circuits), 141 pilotes, 198 karts et 142 ailes... Alors oui, on dira ce qu'on veut sur l'apparence de certains éléments, comme le fameux Luigi bavarois et le Saucikart qui a été livré en même temps, mais aussi les Ailes Moustache Wario et Moustache Waluigi arrivés lors de la précédente saison. On rappellera au passage que l'équipe Waluigi a remporté sa confrontation face à la Team Wario.

Depuis le 9 février jusqu'au 22 inclus, la saison sera la saison Los Angeles qui permettra de voir une itération différente du circuit déjà paru initialement en septembre 2020. Le "concept" de Mario Kart Tour est d'avoir des circuits inspirés des grandes villes. Ainsi, si New-York, Tokyo, Paris, Londres, Vancouver, Berlin, Sydney et dernièrement Singapour, la liste des circuits s’étoffe petit à petit avec ceux d'anciennes consoles, en partant de la NES jusqu'à la Wii, en passant par quelques circuits 3DS ou GC.