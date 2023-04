Nintendo diffuse de nouvelles publicités pour Zelda : Tears Of The Kingdom

Plus que trois semaines avant l'arrivée sur Nintendo Switch de The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom. Nintendo lance donc trois nouveaux spots publicitaires au Japon pour faire la promotion du jeu, reprenant en grande partie des vues des dernières émissions spéciales dédiées au jeu, avec cependant quelques différences. Les versions anglaises, identiques au niveau du contenu, sont partagées ci-dessous. On n'oublie pas également dans les messages promotionnels de parler de la Nintendo Switch OLED Tears of the Kingdom, actuellement disponible notamment sur le store européeen My Nintendo store.





Si vous préférez ne pas découvrir ces images, n'allez donc pas plus loin ! On commence par un interlude publicitaire de Bandai concernant des friandises pour éviter que l'on scrolle trop vite sur certaines images.











Bandai Namco a dévoilé un pack de gommes ChuChu Legend of Zelda : Tears of the Kingdom, qui comprend une série de gommes ChuChu, ainsi qu'un pic en forme d'épée de maître avec lequel vous pouvez les poignarder pour les grignoter ! Ce set de bonbons arrivera au Japon en mai 2023.

Spoiler alert

On commence par quelques images avant de lancer les trois vidéos.

On enchaîne maintenant par les trailers :



The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - Commercial 1 - Nintendo Switch (SEA) 21/04/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - Commercial 2 - Nintendo Switch (SEA) 21/04/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - Commercial 3 - Nintendo Switch (SEA) 21/04/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

