Trip World DX annoncé pour PS5, PS4, Switch, PC et Game Boy Color

Nous allons pouvoir bénéficier assez rapidement d’une toute nouvelle version entièrement colorisée de ce hit Game Boy : Trop World DX ! Un hit du moins au Japon car le jeu n’avait jamais traversé les océans, autant vous dire que dénicher l’une des cartouches originales aujourd’hui vous obligera à claquer au moins 300 $ pour une cartouche seule et 700 $ pour une copie avec sa boite. La seule solution pour de nombreux amateurs de rétrogaming, c’était de passer par l’émulation pour pouvoir essayer ce titre ou de tenter d’acquérir une contrefaçon sur Aliexpress.

Cette nouvelle version utilisera le moteur Carbon Engine de Limited Run Games. Le studio a collaboré avec SUNSOFT et le réalisateur original de Trip World, Monsieur Yuichi Ueda, pour proposer cette nouvelle version en couleur sur l’ensemble des plateformes du moment, sauf Xbox. Les précommandes de l'édition physique seront ouvertes du 28 avril au 9 juin. Les envois débuteront entre 4 et 6 mois après la clôture des précommandes.

Le principe de Trip World

Les développeurs à l’époque avaient fait un super boulot pour créer de la variété dans le design des personnages que vous allez rencontrer. Peu de chance de redite, à part voir certains personnages deux ou trois dans l’ensemble du jeu, c’est du 100% neuf à chaque fois. Une variété qui se retrouve aussi dans le décor, avec à chaque fois des variations pour de pas donner donner l’impression d’un travail générique. C’est vraiment un effort à saluer tant les jeux à l’époque avaient souvent des environnements construits comme des copiés/collés tout au long des niveaux.





On ajoute un environnement sonore japonais de qualité, avec également des efforts pour créer un renouveau sonore régulier, et on obtient un titre qui a tout du hit, et dont on ne comprend toujours pas pourquoi il n’a pas connu une carrière internationale.





Tout au long du jeu, avec trois vies, vous allez débloquer des pouvoirs de transformations, comme une queue de poisson ou une queue plus longue, qui serviront en des points précis du gameplay, le reste du temps, il vous suffira de sauter et de frapper. Un titre clairement grand public qui ne posera donc aucune difficulté auprès des plus jeunes. Mais attention tout de même, la durée de vie sera pliée en moins de deux heures même en prenant son temps, on espère donc que les ajouts de cette version DX augmenteront sensiblement le temps de jeu, qui restait le principal point faible.



Limited Run Games va donc à la fois rééditer le jeu d’origine mais proposer une version DX correspondant aux espoirs du réalisateur d’origine qui n’avait jamais pu réaliser ces modifications à l’époque. Portage complet du jeu d’origine, il bénéficie également d’un contenu inédit, d’un lecteur de musique nous permettant de réécouter chacune des musiques remasterisées ou de découvrir de nouveaux arrangements et une piste surprise issue d’un autre classique de SUNSOFT, un mode musée permettant de consulter des documents de conception inédits, des entretiens vidéo avec le développeur original, des scans de boites et d’autres surprises.



Au niveau des éditions physiques, nous avons donc pour la PS5, PS4 et Nintendo Switch le choix entre une édition standard à 34,99 $ contenant juste la copie du jeu ou une édition collector à 74,99 $ comprenant le jeu, la peluche de Yakopoo (ouf les juniors ont grandi sinon nous étions bons pour cette édition), un porte-clés Retro Cart, la B.O officielle de Trip World DX sur CD, un poster recto-verso, le tout packagé dans une boîte collector premium.





L’édition PC correspond uniquement à l’édition standard, le jeu étant sur une clé USB, dans une boite de rangement premium, à 34,99 $.

Mais nous avons également des éditions Game Boy et Game Boy Color





Les fans peuvent également acheter une peluche Yakopoo avec leur exemplaire pour 64,99 $.



Carboncast Episode 1 | Limited Run Games 20/04/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Le jeu de plate-forme d’origine date de 1992. Vous incarnez Yakopoo, une créature kawai mix entre un lapin, un kirby et un pokémon. Vous devez restaurer l’harmonie dans le monde en récupérant une fleur qui a été dérobée à votre grand-père par un vil personnage. Derrière ce scénario éculé, se cache un titre magnifique pour les capacités du Game Boy, une animation au poil et une musique au top. Bref une véritable démo technologique pour l’époque pour un titre assez court. Ici les ennemis croisés ne sont pas agressifs, il faut juste éviter qu’ils vous bousculent sur des pièges dans le décor. Vous pouvez les utiliser pour atteindre des bonus inaccessibles autrement. Selon votre manière de jouer, vous pourrez vous promener tranquillement dans les décors, foncez pour finir le niveau tel un speedrunner en furie, ou voir les personnages, jusqu’à présent assez neutres vis-à-vis de vous-même, devenir agressifs si vous les provoquez. Trip World pour le Game Boy (39,99 $)Allez- vous craquer ?