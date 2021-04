News E3 2021

It’s going to be great to get the video game industry back together with our fans this June. We’ll make the virtual format fun and engaging. Looking forward to seeing you all in June! https://t.co/ZQidcWqAF4 — Doug Bowser (@thetruebowser) April 7, 2021

On se prépare pour un E3 2021 un peu différent cette année suite aux annonces dévoilées cette semaine par l'Entertainment Software Association. Si l'on sait que Nintendo sera bien de la partie et ce de manière officielle, c'est encore la grande inconnue quant à la façon d'être présent.Car Nintendo, on le sait depuis quelques années maintenant, aime bien se démarquer des autres : ce fut ainsi un des premiers grands éditeurs à opter pour un format vidéo à la place de la sempiternelle conférence de presse annuelle (et pourtant, on l'aimait cette conférence de presse !). Alors avec un format entièrement numérique et en ligne, gratuit, la question se pose de savoir comment Nintendo sera présent.Doug Bowser, le président de Nintendo of America, a donné un petit indice à l'occasion d'un tweet diffusé dans la nuit de mercredi à jeudi :Traduisons cela par "ça va être super de voir le secteur du jeu vidéo se réunir avec ses fans en juin. On rendra le format virtuel amusant et engageant. J'ai hâte de tous vous revoir en juin !"Qu'est-ce que Doug Bowser veut dire par format "fun et engageant" ? Pourrait-il s'agir d'autre chose qu'une vidéo comme un Nintendo Direct ? Certains Nintendo Direct E3 étaient quand même relativement épiques, on se souvient de Regginator et des muppets de la Direction de Nintendo comme si ça s'était passé hier. Par "engageant", Nintendo veut-il mobiliser sa communauté sur les réseaux sociaux ? Et si, une fois n'est pas coutume, les démos de jeu étaient poussées vers nos consoles via l'eShop ? Et voilà, on délire à nouveau !En tout cas, il est toujours permis de rêver, et on espère avoir quelques infos sur ce que nous proposera Nintendo d'ici le mois de juin 2021 : l'E3 2021 se déroulera en effet du 12 au 15 juin, et sera donc en ligne, interactive et mondial !