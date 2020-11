News Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau (Switch)

BRO DID I JUST GET BANNED ON TWITCH FOR AGE OF CALAMITY?! pic.twitter.com/kKdEX6Yhkm — REVERSAL (@REVERSALx7) November 19, 2020

Nintendo a demandé à Twitch de bannir certains joueurs qui, sur la plateforme de vidéo dédiée au gaming, avaient décidé de streamer leur partie de Hyrule Warriors: l'Ère du Fléau. On sait Nintendo très vigilant quant au respect du Day One, et plusieurs joueurs se sont vus frappés d'une suspension pour avoir jouer à Hyrule Warriors: l'Ère du Fléau sur Nintendo Switch.A vrai dire, il n'y a pas de justification officielle de la part de Nintendo, seulement le constat que plusieurs joueurs qui streamaient le jeu se sont vus bloqués par Twitch. Sur Twitter, des emails reçus de la part de Twitch confirment toutefois cette motivation pour bloquer les chaines des joueurs concernés :Le jeu étant désormais disponible sur le marché, les joueurs qui se risqueront à un stream sur Hyrule Warriors: l'Ère du Fléau ne devraient plus craindre quelque sanction que ce soit, mais voici l'ensemble des fans prévenus qu'il ne faut pas streamer un jeu avant sa sortie, car cela peut agacer chez Big N, très attaché au Day One en dépit des grandes difficultés logistiques que cela implique.