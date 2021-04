News Microsoft

Would make a lot of sense @MatPiscatella , but I have had @Nintendo tell me directly they would not put other streaming services on the Switch. Lost opportunity...... https://t.co/Qbs97Z2Ugn — David Gibson (@gibbogame) April 21, 2021

Nintendo pourrait bien avoir décidé de ne pas permettre à des services de jeux en streaming d'arriver sur Nintendo Switch, si l'on en croit les récentes déclarations de plusieurs analystes du secteur rapportés par Nintendo Enthusiast.Si les allusions à un possible rapprochement entre Nintendo et Microsoft font couler beaucoup d'encre depuis très (trop ?) longtemps, Microsoft joue avec les nerfs des joueurs en incluant des Switch dans les étagères de certaines de ses diffusions vidéo, semant le trouble parmi les fans !Est-ce que Microsoft nous tease l'arrivée de son service xCloud sur Switch avec ces apparitions de la machine d'un concurrent ? C'est terriblement dur à dire, et même si plus d'un joueur l'aimerait, il faut reconnaître que les planètes ne sont pas du tout alignées en ce sens actuellement.D'ailleurs, David Gibson a rappelé sur Twitter que Nintendo lui avait expliqué que la société "n'accepterait pas d'autres services de streaming sur Switch". Pour l'analyste, ce refus est une "opportunité perdue" explique-t-il dans sa réaction. De notre point de vue, c'est surtout une occasion manquée pour Microsoft d'augmenter son public en s'appuyant sur les 70 millions de joueurs Switch.Est-ce que cela serait une bonne affaire pour Nintendo, de voir l'attention des joueurs Switch portée sur des jeux du catalogue Xbox Live ? On n'en est pas si sûr. En tout cas, la politique actuelle de Nintendo ne va pas du tout dans le sens de ce que plusieurs spécialistes voudraient entendre, et il nous tarde de savoir ce que Microsoft et Nintendo préparent : la présence de Switch dans les étagères de Microsoft n'est absolument pas un hasard, le tout est de comprendre ce que cela veut dire...Source : Nintendo Enthusiast