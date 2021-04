News NEO: The World Ends with You (Switch)

NEO: The World Ends with You | Release Date Announcement Trailer 04/09/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Vous aviez aimé The World Ends With You, alors vous devriez être plutôt enthousiaste à l'idée de jouer, cet été, à NEO: The World Ends With You, qui sortira sur Switch le 27 juillet 2021. Ce nouvel opus nous invite à suivre les aventures de Rindo, qui explore le quartier de Shibuya, au coeur de Tokyo pour prendre part à un jeu de survie auquel il est contraint de participer.Appelé le Jeu des Reapers, l'histoire se précise un peu grâce au nouveau trailer dévoilé aujourd'hui par Square Enix, l'éditeur du jeu :Square Enix rappelle que le jeu nous proposera un style anime avec une nouvelle bande originale composée par Takeharu Ishimoto.Comme un bonheur n'arrive jamais seul, Square Enix annonce l'ouverture des précommandes pour les versions physiques du jeu, rendez-vous sur la boutique en ligne de Square Enix pour acheter le jeu au prix de 59,99 € On vous laisse en compagnie de quelques visuels proposés par Square Enix dans la foulée de cette annonce : rendez-vous le 27 juillet 2021 pour jouer à NEO: The World Ends With You sur Nintendo Switch !