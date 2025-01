Nacon dévoile ses accessoires pour la Nintendo Switch 2

Vous êtes prêts pour la Nintendo Switch 2 ? Nous aussi !



Dans la foulée de l'annonce officielle de la Nintendo Switch 2 , Nacon, fabricant d’accessoires gaming, lève le voile sur une gamme dédiée à la nouvelle console de Big N. De la protection de la machine à l’amélioration du gameplay avec des accessoires divers, Nacon entend bien répondre aux besoins des joueurs dès la sortie de la Switch 2.Pour éviter les mauvaises surprises lors d'un choc ou d'une chute, Nacon propose une série d'accessoires conçus pour protéger la console des aléas du quotidien.Parmi ces solutions, on retrouve des étuis, coques de protection, pochettes et valisettes de transport, idéales pour les joueurs nomades. Nacon n'oublie pas non plus l'écran de la console, avec des protections en verre trempé et des outils de nettoyage pour garder la Switch 2 en parfait état.Du très classique donc, mais avec la qualité de conception que l'on connait chez Nacon.Côté gameplay, Nacon innove avec des accessoires pour améliorer le confort et la précision en jeu.Les amateurs de jeux de course seront ravis de découvrir deux types de volants pour Joy-Con : un modèle spécialement conçu pour les petites mains, parfait pour les enfants, et un volant pliable permettant d’utiliser les deux Joy-Con pour une immersion maximale. Cet accessoire n'est pas sans rappeler la présentation de Mario Kart sur Switch 2 et laisse espérer que le jeu sera un titre de lancement de la nouvelle console.Les Joy-Con grip compatibles sont également au programme, avec un design ergonomique qui agrandit les manettes pour une prise en main optimale. Ce petit plus promet un meilleur confort et donc permet d'espérer une meilleure précision.Tous ces accessoires seront disponibles dès le lancement de la Nintendo Switch 2. Nacon mise sur cette gamme pour accompagner les joueurs dès leurs premiers instants avec la console. Le tout est maintenant de savoir quand la console sortira, car le 2025 annoncé par Nintendo est, reconnaissons-le, encore un peu vague.Et vous, quel accessoire Nacon attendez-vous le plus pour la Switch 2 ? Partagez votre avis en commentaire ou sur notre serveur Discord Source : Communiqué de presse Nacon