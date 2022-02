[NINTENDO DIRECT] Metroid Dread : Deux mises à jour sinon rien

Sorti il y presque cinq mois de cela, le talentueux Metroid Dread, développé par Mercury Steam, a refait parler de lui lors de ce Nintendo Direct du 9 février 2022. C'est en effet par ce biais de communication qu'a été annoncé non pas une mais deux mises à jours gratuites qui vont venir pimenter quelque peu l'expérience proposé sur la petite cartouche noire.La première mise à jour va s'adresser à deux types de joueurs totalement opposés. En effet, celle-ci va déployer deux nouveaux mode de difficulté, afin de combler d'une part, les amateurs de challenge pour le moins pimenté, et dans un second temps essayer de recruter de nouveau joueur pour la franchise, qui au contraire, serait rebuté par la réputation assez ardue que possède la saga.C'est ainsi que vont s'ajouter aujourd'hui le mode "terreur" et le mode "novice". Dans le premier, comme son nom l'indique, vous allez vous retrouver dans l'enfer de Satan ou le moindre contact avec un ennemi aussi insignifiant soit-il sera synonyme de mort subite. Le jeu ne vous pardonnera pas la moindre écartade et nous vous souhaitons bonne chance par avance pour vous confronter aux boss de cet opus.Le second, le mode "novice" sera au contraire bien plus permissif avec un regain d'énergie en jeu accrue afin que le joueur non aguerrie au genre ne se sente pas trop frustré par le dead and retry qui peut parfois être assez redoutable pour le moral du commun des mortels. Notez d'ailleurs que cette mise à jour est d'hors et déjà disponible, une nouvelle fois, gratuitement.Mais comme le bonheur ne vient jamais seul, Nintendo nous signale qu'une seconde mise à jour, sans aucun frais supplémentaires, arrivera courant avril pour apporter un mode "boss en série". Mode assez connu maintenant dans le monde du jeu vidéo, qui va consister à enchainer les boss du jeu, les uns derrière les autres. Des petits ajouts sympathiques, qu'on n'attendait pas et qui font plaisir, surtout quand ça coûte rien. Et si en plus il y a du gâteau ...