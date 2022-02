[NINTENDO DIRECT] La compilation reboot Advance Wars se précise

Que les amoureux de stratégie et de couleurs pétantes prennent notes: après avoir fait saigner nos GBA, la série Advance Wars s'apprête à poser ses bottes sur nos Switch.

Nous apprenons par ailleurs qu'en plus d'un lifting esthétique (pas forcément nécessaire, mais bon), le jeu se parera désormais de doublages.





Nul doute que ce petit ajout donnera encore plus de vie à ces deux titres qui n'en manquaient déjà pas.





On vous laisse profiter de la présentation du Nintendo Direct en vous rappelant que le titre débarquera le 8 avril prochain. Prévoyez cependant 8 Go d'espace libre pour accueillir ce titre sous sa forme dématérialisée. Des combats vous permettant de jouer jusqu'à quatre en même temps via le mode VS qui permet de s'affronter sur une douzaine de cartes.

Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp - Nintendo Switch 02/10/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Source : Youtube