On pourra regretter cette arrivée en kit un peu tardive, mais Mortal Kombat 11 va s'adjoindre dès mardi 26 mai de son extension payante Aftermath, à la fois sur PS4, Xbox One, PC, Nintendo Switch et Google STADIA. Une pilule un peu difficile à avaler au regard du tarif demandé lorsqu'on possède déjà, comme votre serviteur, le jeu de base et le Kombat Pack. En effet, en possédant déjà tout cela, il faudra encore sortir 39,99 € pour obtenir cette extension Aftermath qui prolonge le mode Histoire seule, et apportera trois packs de skins qui sortiront progressivement.





Si vous n'aviez pas encore pris le Kombat Pack et que vous n'aviez que le jeu de base, il faudra alors débourser 49,99 € pour obtenir le combo Kombat Pack + Aftermath. Si vous souhaitez la totale jeu+ Kombat Pack + Aftermath, le tout vous sera facturé 59,99 €. C'est même globalement une belle affaire tarifaire par rapport aux joueurs qui ont investi dès le lancement du jeu.





Parmi les personnages de retour, nous avons le cultissime RoboCop original, celui interprété à l'écran par Peter Weller, et qui a doublé à nouveau la voix du personnage dans le jeu. L'occasion de découvrir au cours des "Stages Fatalities", le "Friendships Move" de RocoCop.





Mortal Kombat 11: Aftermath - Meet RoboCop 25/05/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Here’s a first look at Robocop’s friendship move in @mortalkombat 11: Aftermath pic.twitter.com/9XrvFi0oUJ — Geoff Keighley (@geoffkeighley) May 24, 2020



Mortal Kombat 11: Aftermath - Terminator vs. RoboCop (Round 2) 25/05/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Outre RoboCop, nous avons également le retour de Fujin et de Sheeva.



Mortal Kombat 11: Aftermath - Meet Sheeva 25/05/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube



Mortal Kombat 11: Aftermath - Meet Fujin 25/05/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Mortal Kombat 11: Aftermath - Official Launch Trailer 25/05/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Allez-vous vous lancer dans cette nouvelle extension du jeu ? N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires sur le forum ou sur Discord.