News Monster Hunter Rise (Switch)

C'est une bonne journée qui se termine pour Capcom, l'heureux éditeur de Monster Hunter Rise, disponible depuis le 26 mars 2021 sur Nintendo Switch. Le jeu est en effet le 3e lancement le plus réussi de la Nintendo Switch au Japon.Grâce à ses 1,3 millions d'exemplaires vendus au Japon, le jeu est en effet déjà à la 3e place des lancements les plus réussis sur Switch, derrière Animal Crossing: New Horizons et Pokémon Epée & Bouclier.Voilà qui va de pair avec les bonnes nouvelles qu'on avait déjà pu lire dès la sortie du jeu, quand Capcom confirmait avoir expédié 4 millions d'exemplaires dans le monde De nombreux bugs sont corrigés par le patch proposé par Capcom aujourd'hui même pour Monster Hunter Rise.- Correction d'un bug à cause duquel les commandes ne répondaient plus lorsque vous vous asseyiez sur un banc dans le village et que vous utilisiez le geste "Appeler l'Hibouette" et que vous effectuiez certaines actions.- Correction d'un bug entraînant l'inaccessibilité des options de menu lorsque vous entrez dans le centre de rassemblement avec votre Hibouette sur le bras et que vous vous asseyez sur un banc et ouvrez le menu Gestes.- Correction d'un bug à cause duquel les commandes cessaient de répondre dans certaines circonstances lorsque vous receviez une demande d'adhésion alors que vous chevauchiez un Canyne réglé sur votre deuxième emplacement de compagnon.- Correction d'un bug entraînant l'arrêt de la réponse des commandes lors de la réception et de l'acceptation d'une demande d'adhésion lorsque vous escaladez un mur dans la zone d'entraînement à l'arrière d'un Canyne réglé sur votre deuxième emplacement de compagnon.- Correction d'un bug à cause duquel les données de sauvegarde étaient corrompues lorsque vous essayez de continuer le jeu à partir du menu titre après avoir quitté le jeu alors que le jeu de pose d'attaque et le jeu de pose de blessure sont équipés de la barre d'action ou du menu radial. Vous pourrez désormais reprendre votre partie avec les données de sauvegarde en question.- Correction d'un bug entraînant l'arrêt des commandes lors de l'exécution de certaines actions après l'utilisation d'un courant ascendant (vent ascendant) dans les cavernes de lave.- Correction d'un bug provoquant une erreur lors de la modification des compétences d'échange dans la boîte d'objets en utilisant certaines données de jeu.- Correction d'un bug empêchant l'affichage du clavier logiciel lorsque vous essayez de modifier la HR minimale lors de la recherche d'un Lobby en ligne.- Autres corrections de bugs.Sources : Dualshockers et Siliconera