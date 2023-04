Miyamoto évoque de potentiels films Nintendo

Nintendo est comme une agence de talents. Nous avons plein d'autres artistes. Il y a de nombreuses façons de procéder, comme utiliser des personnages qui conviendraient à des film ou des personnages très connus.

Le film d'animation Super Mario Bros. est un succès indéniable : le film domine le box-office mondial et a déjà accumulé plus de 700 millions de dollars. Les vacances scolaires devraient permettre d'attirer encore plusieurs centaines de milliers de personnes en France.Ces bons chiffres attirent évidemment la curiosité des journaux. C'est le cas du très réputé Nikkei qui a réalisé un reportage sur le succès du film. A cette occasion, le quotidien japonais a pu s'entretenir avec Shigeru Miyamoto. Le papa de Mario qui co-produit le film se projette sur la suite et évidemment sur d'autres potentiels films produits par Nintendo.Bien malin, Miyamoto ne donne aucun nom mais commente plutôt la situation de Nintendo :Si Mario est évidemment le personnage emblématique de Nintendo, un certain Link et The Legend of Zelda ont aussi un vrai potentiel cinématographique. Il ne nous reste plus qu'à patienter pour que l'opportunité se présente enfin !