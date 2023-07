Mise à jour 1.2.0 de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom : objets gratuits et correction de bugs

Traduction (automatisée) des notes de version

Mises à jour générales

Corrections supplémentaires

La dernière mise à jour de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom est maintenant disponible pour tous les possesseurs du jeu. Cette mise à jour version 1.2.0 apporte non seulement des corrections de bugs et des améliorations de l'expérience de jeu, mais aussi des objets gratuits pour les joueurs.Les objets gratuits peuvent être obtenus en démarrant le jeu à partir de certains articles publiés sur le canal d'actualités de la Nintendo Switch. Cette fonctionnalité était également présente dans "The Legend of Zelda: Breath of the Wild", ce qui montre que Nintendo continue de proposer des moyens originaux pour les joueurs d'interagir avec ses jeux.En plus des objets offerts, la mise à jour 1.2.0 comprend également un certain nombre de corrections et résout plusieurs autres problèmes pour améliorer l'expérience de jeu, corrigeant notamment certains glitches de duplication repérés par les joueurs.Cette mise à jour est la quatrième pour The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Jusqu'à présent, la plupart des mises à jour ont été plus petites pour corriger de petits problèmes et apporter des améliorations générales. Cependant, avec l'ajout d'objets gratuits et de corrections de bugs plus importantes, on voit bien que Nintendo continue d'améliorer le jeu pour ses joueurs.- En démarrant le jeu à partir de certains articles publiés sur une chaîne Switch News spécifique (accessible via le menu HOME), les joueurs peuvent recevoir un certain nombre d'objets dans le jeu.- En fonction de l'état de progression du jeu ou de l'endroit où les données sont rouvertes, il peut arriver que les objets ne puissent pas être reçus.- Correction d'un problème qui empêchait les joueurs de progresser au-delà d'un certain point dans les quêtes principales "Un mystère dans les profondeurs" et "Le secret des ruines de l'anneau", les aventures secondaires "Laboratoire de recherche du village de Hateno" et "Projet de restauration du village de Lurelin", la quête du sanctuaire "Teindre pour trouver" et les quêtes secondaires "Le village attaqué par les pirates", "L'écurie incomplète" et "À la recherche de la cachette des pirates". Le téléchargement de la mise à jour permettra aux joueurs d'aller plus loin.- Correction d'un problème empêchant les fées d'apparaître dans certaines conditions alors qu'elles auraient dû apparaître à l'origine.- Correction d'un problème empêchant les repas fournis par Kiana du village de Lurelin de changer dans certaines conditions.- Plusieurs problèmes ont été résolus pour améliorer l'expérience de jeu.N'hésitez pas à télécharger cette nouvelle mise à jour du jeu aux plus de 10 millions d'exemplaires vendus (sans doute même beaucoup plus désormais !), et à nous confier votre ressenti concernant ces "changements" par rapport à votre pratique du jeu, en commentaire ci-dessous ou sur notre Discord Source : site officiel de Nintendo