News Les Schtroumpfs – Mission Malfeuille (Switch)

De quoi occuper des équipes de développement pendant plusieurs années, les projets de jeux vidéo Schtroumpfs seront en effet édités au cours des 5 prochaines années. Et dès cette année, c'est Les Schtroumpfs – Mission Malfeuille qui ouvrira le bal, suivi ensuite d'autres titres des petits bonshommes bleus dans des genres différents.Les Schtroumpfs – Mission Malfeuille sera donc le premier des cinq jeux faisant l'objet de cet accord d'édition avec la société qui gère les droits des personnages, une société gérée par la fille de Peyo, l'auteur de la bande dessinée.C'est à Lyon, chez OSome Studio, qu'est actuellement développé Les Schtroumpfs – Mission Malfeuille, qui paraitra sur toutes les consoles. Le jeu sortira à la fin de l'année, et Microids devrait nous en donner de nouveaux détails d'ici quelques semaines. Pour l'heure, on saura seulement que Gargamel fait encore des siennes, et menace aussi bien le village des Schtroumpfs que la forêt toute entière !