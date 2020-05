News Metroid Prime Trilogy (Wii)

Faute de pouvoir se mettre sous la dent un Metroid Prime 4 dont le développement a été rebooté il y a quelques mois désormais, et peut-être pour faire l'intérim en rappelant que cette trilogie représentait un condensé de sacrés bons jeux (chacun y trouvera son favori), les rumeurs entourant la sortie sur Switch de la précieuse trilogie Wii reviennent régulièrement à nos oreilles. On pourra même dire qu'une fois par mois, on en entend parler, sans rien de concret jusqu'à présent.





Si l'espoir d'une annonce s'est amenuisée avec l'annulation de l'E3 et la non diffusion d'un quelconque Direct de la part de Nintendo, on notera l'entêtement du revendeur suédois Inet, qui non content d'avoir fait un premier buzz il y a de nombreux mois en créant une fiche sur la trilogie pour la plateforme Switch (en fait le 4 décembre 2018), passe désormais la vitesse supérieure en indiquant une date de sortie, très proche : le 19 juin 2020.





Est-ce le signe que quelque chose aurait dû être annoncé lors de l'E3 ? Grosse prudence donc pour ne pas être à nouveau déçu. Est-ce que cette trilogie sera un portage en l'état des trois jeux que nous avons connu sur Wii (et qui ont tout de même vieilli) ou pourrons-nous compter sur un petit remastering léger de manière à remettre au diapason le titre avec les possibilités actuelles ? Affaire à suivre.





Ceux qui veulent disserter pendant des heures pourront jeter un coup d'oeil sur la page dédiée de Inet , de notre côté nous prenons note, on ne dit pas non à une ressortie (en croisant les doigts pour quelques retouches tout de même). Inet prend tout de même de sacrées précautions sur sa fiche en indiquant que la trilogie sur Switch reste de la supputation.