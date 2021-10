Metroid Prime 3 aurait pu adopter un système de jeu en monde ouvert.

Mark a proposé un changement intéressant à la vision et à certaines formules de Metroid Prime 3. En effet, par rapport à Metroid Prime 2, nous voulions davantage exploiter le vaisseau en tant qu'élément jouable, par exemple, et nous l'avions dans une certaine mesure dans Prime 3, mais Mark avait une vision beaucoup plus ambitieuse... Il avaient envie d'un monde ouvert, moins linéaire... qui enthousiasmait l'équipe. Nous n'avons pas pu en prototyper grand-chose, parce qu'ils étaient vraiment, vraiment gros - nous avons eu quelques prototypes de vaisseaux au début, mais celui du monde ouvert était beaucoup plus gros... En fait, Mark avait imprimé comme une de ses aides visuelles, ce vaisseau Samus en origami. Il avait pris le maillage du vaisseau Samus et utilisé un programme qui l'avait déplié pour en faire un modèle en papier. Nous avions donc ce vaisseau Samus en carton qu'il avait colorié et qui était superbe, je pense que nous pourrions le vendre aujourd'hui, mais il l'avait en quelque sorte comme mascotte... et c'était cool.

A quelques jours de la sortie de Metroid Dread, on vous avouera qu'on lit avec délice tout ce qui concerne Metroid. Et la news du jour sur l'archéologie des jeux Metroid nous vient de l'émission Kiwi Talks, que nous avions déjà évoquée dans cette news , où on avait parlé du crunch time assez dingue chez Retro Studios à l'époque, puis du nombre de personnes impliquées dans le portage de Metroid Prime Trilogy sur Wii.Aujourd'hui, c'est une autre anecdote intéressante qui émerge sur le Net : dans la même émission, on apprend en effet que l'équipe de conception avait tout d'abord envisagé de faire de Metroid Prime 3 un jeu se déroulant dans un monde ouvert. C'est cette fois Byran Walker, qui fut autant senior producer sur Metroid Prime 2: Echoes et Metroid Prime 3: Corruption.Byran explique que le réalisateur du jeu, Mark Pacini, avait eu l'idée d'en faire un jeu en open-world, dans lequel le vaisseau de Samus aurait même pu être un élément jouable. Imaginez un peu le truc... car il ne se fera évidemment pas, en raison du fait qu'un tel changement était trop lourd de conséquences pour le temps de développement du jeu. Une bonne idée, peut-être, mais un trop grosse idée pour l'époque, certainement.Nous avons traduit les propos de Byran rapportés par NintendoLife :Avec le recul, Byran pense que renoncer fut peut-être une erreur de la part de Retro Studios, qui finalement n'a pas réussi à aller de l'avant avec la franchise Metroid, tout en considérant le jeu final proposé aux joueurs comme un "titre fantastique". On ne saura jamais comment le public aurait accueilli un tel changement dans un jeu Metroid, jeu d'exploration par excellence... et surtout si Retro Studios aurait été à la hauteur de l'enjeu si Nintendo avait donné son feu vert à un jeu en open world !