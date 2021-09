METROID DREAD [BLOG #8] Nintendo nous emmène sur la planète ZDR

Galerie images 22/09/2021







Dans Metroid Dread, les joueurs sont invités à accompagner Samus Aran sur la planète ZDR, dans le cadre d'une mission à l'objectif double : voir si le parasite X existe toujours, et retrouver les robots EMMI portés disparus. Le volume 8 du Blog de Metroid Dread, disponible en français sur le site officiel de Nintendo (voir source), nous propose d'en savoir plus sur cette planète mystérieuse.Cette planète, nous explique-t-on, n'est pas fondamentalement différente de la planète SR388 – une planète détruite lors de la précédente aventure de Samus. La planète a autrefois été colonisée par les Chozo, et en explorant ses entrailles, on sera exposé à bon nombre de reliques de ce peuple disparu.Le jeu commence dans la région d'Artaria, une région caverneuse où les températures sont très froides. Plus haut, toutefois, du magma est disponible en grandes quantités, et il s'agit d'ailleurs de la principale source d'énergie de la planète.Le blog nous présente d'adorables bestioles que Samus rencontrera durant son exploration de la région d'Artaria, comme les Klaïda, les Nespe et les Musel, puis évoque ensuite la région de Cataris.Dans cette région, on trouve l'équipement qui exploite le magma "pour le faire circuler à travers toute la planète pour alimenter diverses installations". Des créatures évoluent dans cette région également : nous croiserons le chemin des Vulkran, Autoclastes et autres Obsidomithe.Dans le site de recherche Dairon, un site de recherche biologique, ce sont surtout des robots que nous pourrons croiser : l'Autolame et l'Autolaser seront de la partie, comme les Bélieros.Le blog évoque ensuite trois autres régions :- Burenia : il fallait bien une zone aquatique, eh bien c'est elle- Ghavoran : une zone forestière très proche de la surface- Ferenia : à la surface, dans cette région, on y trouve les ruines d'un sanctuaire ChozoA lire aussi : le volume 7 du blog officiel est disponible Le prochain article de blog, dans quelques jours, sera consacré à des conseils pour bien démarrer dans l'aventure : Metroid Dread arrive sur Switch le 8 octobre prochain, on a hâte !Source : Nintendo.fr