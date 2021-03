Si on retient Monsieur Sakurai pour son travail sur la série des Smash Bros., il ne faut pas oublier qu'il lui arrive d'être le directeur d'autres projets. Entre le développement de Brawl et de Smash 3DS et Wii U, Sakurai a réalisé un certain titre-phare de la 3DS : Kid Icarus: Uprising.Bien plus qu'une simple démo technique sur ce dont pouvait être capable la dernière portable à 2 écrans de Nintendo, Uprising a signé le retour en fanfare d'une franchise qu'on n'avait pas revu depuis 25 ans (19 en comptant l'épisode Game Boy) avec un casting de nouveaux personnages hauts en couleur, un scénario entraînant avec son lot de dialogues mémorables, un gameplay riche mêlant phases de shoot à la Star Fox et phases de beat-'em-up 3D, le tout accompagné d'une durée de vie conséquente avec du contenu annexe généreux et un mode multijoueur pouvant accueillir jusqu'à six joueurs en local ou en ligne.Il était naturel pour son réalisateur de rendre hommage à une de ses oeuvres en partageant une copie d'écran effectuée avec la version de développement de Super Smash Bros. Ultimate recréant un décor typique du jeu :Non sans briser le rêve de certains fervents fans attendant le retour de Kid Icarus en HD. En effet, Sakurai y dit qu'il est au courant des nombreuses demandes d'une suite ou un remake en HD de Kid Icarus: Uprising, mais que cela serait très improbable de voir le jour.Ce n'est pas la première fois qu'il s'exprime à ce sujet. Lors d' une entrevue avec le magazine EDGE , Sakurai est allé jusqu'à dire qu'il s'agissait du projet le plus difficile auquel il n'a jamais participé, soulignant les difficultés de développement dues au hardware de la 3DS mais également dû au profil très hétéroclite de la plupart des membres de l'équipe de développement, baptisé Project Sora, rendant la direction du jeu d'autant plus compliqué.Il ne reste donc plus que 16 ans à patienter avant d'espérer voir un nouvel épisode se concrétiser...Source : NintendoLife