News Mario Kart Live Home Circuit (Switch)

5 minutes of Mario Kart Live: Home Circuit footage - all 24 Grand Prix tracks 13/10/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

D'autres infos sur le jeu

C'est dans 3 jours seulement que sort sur Nintendo Switch le jeu Mario Kart Live: Home Circuit. Ce jeu de course est très attendu par tous ceux qui comme votre dévoué jouent encore à Mario Kart 8 Deluxe, alors qu'il s'agit d'un jeu sorti depuis... 7.5 ans (Mario Kart 8 était sorti sur Wii U le 29 mai 2014).Le site officiel japonais du jeu nous permet, au travers de plusieurs clips, de découvrir les 24 circuits du mode Grand Prix que Nintendo Everything a regroupé en une seule sur sa chaine :Le mode Grand Prix se compose de 8 coupes, plus la Special Cup :- Mushroom Cup (Coupe Champignon)– Flower Cup (Coupe Fleur)– Shell Cup (Coupe Carapace)– Star Cup (Coupe Etoile)– Banana Cup (Coupe Banane)– Leaf Cup (Coupe Feuille)– Lightning Cup (Coupe Eclair)– Special Cup (Coupe Spéciale)(Ne nous remerciez pas pour les traductions, c'est cadeau :p !)Nintendo a publié une FAQ qui n'est pas dénuée de bon sens tant on en sait peu sur le fonctionnement de Mario Kart Live Home Circuit !Parmi les infos qui sont précisées par Nintendo, voici ce qu'il faut retenir :- Il est nécessaire d'avoir une Switch et un kart par joueur, en achetant un pack on ne peut donc jouer que tout seul à MKLHC- Il est possible de jouer jusqu'à 4 personnes, chacun sur sa console, et chacun avec son propre kart (peu importe si tout le monde a le kart de Mario, ça marche sans problème)- Il n'y a pas de fonction en ligne dans le jeu (les jours de Mario Kart 8 Deluxe ne sont donc pas en danger !)- Le temps de charge d'un kart est de 3.5 heures- La recharge se fait via un câble USB qu'on peut connecter à la Switch ou à un petit adaptateur pour le brancher à la prise de courant- Il est possible de jouer sur l'écran de la TV pour la console qui serait insérée dans le dock connecté à la TV- La connexion entre le kart et la console se fait par la lecture d'un QR Code qui apparait sur l'écran de la Switch et que le kart va voir avec la caméra- Le jeu ne permet d'utiliser que 4 portails à la fois qui sont nécessaires pour créer une course- Nintendo recommande de jouer à Mario Kart Live: Home Circuit à l'intérieur pour prévenir poussières et conditions météo défavorables d'endommager le kart- Il ne sera pas possible de faire des captures photo ou vidéo avec Mario Kart Live Home Circuit.Mario Kart Live: Home Circuit sort ce vendredi 16 octobre : commandez vite le vôtre si ce n'est déjà fait, on vous a compilé quelques offres ici