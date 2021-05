News L'aventure Layton: Katrielle et la conspiration des millionnaires - Edition Deluxe Plus (Switch)

Les joueurs japonais pourront acquérir le 8 juillet 2021 une version actualisée du jeu L'aventure Layton: Katrielle et la conspiration des millionnaires, sobrement intitulée "Edition Deluxe Plus".Quelle est la killer-app proposée par Level-5 dans le jeu ? De nouvelles énigmes ? Un nouveau chapitre ? Une amélioration des graphismes du jeu ? Que nenni, l'éditeur indique que cette version offrira aux joueurs la possibilité de basculer entre les voix originales du jeu et celles de la série animée Layton Mystery Detective Agency: Katri’s Puzzle Solving Files.Une simple mise à jour n'aurait-elle pas suffi ? La réponse est évidemment oui, et les possesseurs du jeu original pourront acheter un DLC pour le jeu qu'ils possèdent déjà le 8 juillet prochain.Voici la liste des personnages du jeu avec les noms des acteurs leur prêtant leur voix :- Katrielle Layton : Kasumi Arimura (jeu original) / Kana Hanazawa (série animée)- Sherl : Kouji Yakusho (jeu original) / Juurouta Kosugi (série animée)- Geraldine Royer : Meisa Kuroki (jeu original) / Hibiku Yamamura (série animée)- Noah Montol : Kentarou Sakaguchi (jeu original) / Kyousuke Ikeda (série animée)- Darjeeling Aspoirot : Hajime Inoue (jeu original) / Youhei Tadano (série animée)A lire aussi : notre test de l'édition Deluxe A l'occasion de cette annonce, Level-5 a mis en ligne un nouveau site dédié que vous pouvez découvrir ici . Aucune information sur une possible sortie de cette édition en dehors du Japon, cela ne semble pas justifié pour le moment... du moins pas tant que la série TV ne sera pas doublée avec des acteurs français pouvant prêter leur voix au jeu. Et si un tel projet était dans les cartons, rien ne dit qu'à l'international, Level-5 ne privilégierait pas directement les voix des doubleurs locaux pour la série TV proprement dite.Source : Gematsu